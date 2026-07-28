У соборі Капітолію почалась церемонія прощання з Ліндсі Гремом (відео)

Американські військові занесли труну Ліндсі Грема у собор на Капітолійському пагорбі, де відбудеться відспівування американського сенатора, розповіли медіа. На відео з місця подій показали, як почесний караул крокував з труною і як найближча родина сумувала за покійним.

Прощання з Ліндсі Гремом почалось близько 16:30 28 липня, показала трансляція агентства Reuters. Спершу труну встановили у ротонді Конгресу: десятки політиків і також родина віддали шану покійному. Близько 19:30 церемонія перенеслась в інше місце — у собор, куди медіа з камерами не пустили. Фокус зібрав деталі прощання з американським політиком, який намагався допомогти Україні у війні з РФ.

Поховання Ліндсі Грема відбувається у два етапи, розповіли на порталі Guardins. Перший етап — церемонія у Капітолії у Вашингтоні, яка триває 28 липня. О 16:30 — офіційна частина, у якій взяли участь політики, громадські діячі та журналісти. Відбувся виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса, який сказав кілька слів про діяльність колеги-республіканця. О 19:30 (за Києвом) почалось відспівування у Вашингтонському національному соборі.

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Другий етап — церемонія у Капітолії у Південній Кароліні, яка відбудеться 29 липня. Медіа з'ясували, що запланований урочистий марш біля місцевих законодавчих зборів. Також буде парад за участю військових Нацгвардії. Крім того, ескадрилья винищувачів F-16 пролетить над труною на знак шани померлому.

Смерть Ліндсі Грем — деталі

Ліндсі Грем — 71-річний американський сенатор Республіканської партії, який підтримував Україна та помер 11 липня 2026 року від серцевого нападу. Перед цим, 9 липня, політик відзначив день народження і задля цього прибув у Київ: зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та висловився щодо шансів на завершення війни. Фокус писав про життєвий шлях посадовця. Ліндсі Олін Грем народився у Південній Кароліні, пройшов військову службу та пішов у відставку у званні полковника. У 1994 році він вперше опинився у Палаті представників Конгресу й згодом став головою бюджетного комітету Сенату. У 2026 році у Конгресі розглядають законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Лібенталя про накладання нових санкцій на РФ: 28 липня медіа розповіли, що сенатори підтримали документ і тепер рішення про обмеження на Москву може накласти особисто президент Дональд Трамп.

Нагадуємо, 28 липня з'явилось відео від блогерки Лори Лумер з перехоплювачем, який мав стати подарунком для Ліндсі Грема. Тим часом у Вашингтоні, під час церемонії прощання з сенатором, Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.