В соборе Капитолия началась церемония прощания с Линдси Грэмом (видео)

Американские военные внесли гроб Линдси Грэма в собор на Капитолийском холме, где состоится панихида по американскому сенатору, сообщили СМИ. На видео с места событий показали, как почетный караул шел с гробом и как ближайшие родственники скорбели о покойном.

Прощание с Линдси Грэмом началось около 16:30 28 июля, показала трансляция агентства Reuters. Сначала гроб установили в ротонде Конгресса: десятки политиков, а также родственники отдали дань уважения покойному. Около 19:30 церемония переместилась в другое место — в собор, куда представителей СМИ с камерами не пустили. Фокус собрал подробности прощания с американским политиком, который пытался помочь Украине в войне с РФ.

Похороны Линдси Грэма проходят в два этапа, сообщили на портале Guardins. Первый этап — церемония в Капитолии в Вашингтоне, которая проходит 28 июля. В 16:30 — официальная часть, в которой приняли участие политики, общественные деятели и журналисты. Выступил вице-президент США Джей Ди Венс, который сказал несколько слов о деятельности своего коллеги-республиканца. В 19:30 (по киевскому времени) началась панихида в Вашингтонском национальном соборе.

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Второй этап — церемония в Капитолии в Южной Каролине, которая состоится 29 июля. СМИ выяснили, что запланирован торжественный марш возле здания местного законодательного собрания. Также состоится парад с участием военнослужащих Национальной гвардии. Кроме того, эскадрилья истребителей F-16 пролетит над гробом в знак уважения к усопшему.

Смерть Линдси Грэм — подробности

Линдси Грэм — 71-летний американский сенатор от Республиканской партии, который поддерживал Украину и скончался 11 июля 2026 года от сердечного приступа. Перед этим, 9 июля, политик отпраздновал день рождения и с этой целью прибыл в Киев: встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и высказался о шансах на завершение войны. Фокус писал о жизненном пути этого политика. Линдси Олин Грэм родился в Южной Каролине, прошел военную службу и ушел в отставку в звании полковника. В 1994 году он впервые попал в Палату представителей Конгресса, а позже стал председателем бюджетного комитета Сената. В 2026 году в Конгрессе рассматривали законопроект Линдси Грэма и Ричарда Либенталя о введении новых санкций против РФ: 28 июля СМИ сообщили, что сенаторы поддержали документ и теперь решение об ограничениях в отношении Москвы может принять лично президент Дональд Трамп.

Напоминаем, что 28 июля появилось видео от блогерки Лоры Лумер с перехватчиком, который должен был стать подарком для Линдси Грэма. Тем временем в Вашингтоне, во время церемонии прощания с сенатором, Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.