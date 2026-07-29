Трамп уснул на похоронах близкого друга: в сети вновь обсуждают здоровье президента США

Президент США Дональд Трамп заснул во время похорон сенатора-республиканца Линдси Грэма, что вызвало дополнительные проблемы со здоровьем.

Очередной инцидент, связанный с сонливостью президента США, вызвал немало обсуждений в сети, пишет издание Daily Star.

Среди присутствовавших на службе были государственный секретарь Марко Рубио, президент Украины и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

На видеозаписях с похорон, которые распространялись в социальных сетях, видно, как Трамп постепенно моргает и закрывает глаза, словно засыпая.

Трамп во время прощания с Линдси Грэмом Фото: Скриншот

Это вызвало негативную реакцию в интернете.

Президент США также выступил с речью на похоронах, в ходе которой пошутил, что обнародовал номер телефона покойного сенатора на митинге в 2015 году, когда они оба боролись за выдвижение в президенты от Республиканской партии.

Відео дня

"Его телефон взорвался. Именно Линдси смеялся последним, потому что, хотя я на один день взорвал его телефон, мы стали отличными друзьями, и Линдси не переставал звонить мне в течение следующих 10 лет. Это было нелегко", — сказал он.

Кроме того, Трамп назвал г-на Грэма "крутым".

"Но независимо от того, насколько обострялась обстановка в Вашингтоне, практически всем — и республиканцам, и демократам — нравился Линдси. Ну, не всем, но звучит неплохо", — пошутил Трамп.

Трамп попал на видео с закрытыми глазами во время похорон Грэма Фото: Скриншот

Кроме того, Трамп назвал Грэма "уважаемым государственным деятелем, гигантом Сената Соединенных Штатов".

"Как брат, сенатор, воин и патриот, он выдержал каждое, даже самое последнее испытание. Линдси, мы любим тебя. Да благословит тебя Бог", — завершил свою речь Трамп.

Напомним, что 28 июля американские военные внесли гроб Линдси Грэма в собор на Капитолийском холме, где состоится панихида по американскому сенатору, сообщили СМИ. На видео с места событий показали, как почетный караул шествовал с гробом и как ближайшие родственники скорбели о покойном.

Кроме того, в Вашингтоне, во время церемонии прощания с сенатором, Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.