Спровокував нові чутки про здоров'я: Трамп зробив дивну заяву, що літаків у 1999 році "не існувало"

Президент США Дональд Трамп знову спровокував дискусії щодо його здоров'я, заявивши, що літаків "не існувало" за часів його покійного батька Фреда. Очільник Білого дому проігнорував той факт, що авіація почала працювати ще в 1903 році.

Американський лідер зробив таку дивну заяву, попри те, що його батько Фред Трамп жив аж до 1999 року, пише Daily Star.

Інцидент трапився під час виступу Трампа у випробувальному центрі автомобілів General Motors у Мілфорді, штат Мічиган. Президент США звертався до працівників та керівників автомобільної промисловості, вихваляючи американських автовиробників, а потім він перейшов до історії про свого батька.

"У мене був чудовий батько, правда ж, він працював у сфері нерухомості. Він не хотів літаків. У ті часи літаків не було, я не думаю", — сказав Трамп.

Потім він розповів, що в уявленні його батька "суперрозкіш" полягала в купівлі нового Кадилака кожні два роки, а не у володінні приватним літаком.

Відео дня

Крім того, Трамп навіть взявся пояснювати аудиторії свій відомий стиль у виступах.

"Просто хочу зазначити, знаєте, це називається "переплетення". Я починаю з одного пункту, але ми завжди повертаємося до правильної теми", — виправдався Трамп.

Але у мережі фраза про "літаки" миттєво почала поширюватися. Зокрема, американський коментатор Ед Крассенштейн написав на своїй сторінці у X: "Трамп стверджує, що літаків не існувало, коли його батько був живий".

Дональд Трамп Фото: Скріншот

Що відомо про батька Дональда Трампа та цивільну авіацію у США

Відомо, що Фред Трамп народився в 1905 році та помер у 1999 році". Також критики нагадали Трампу, що брати Райт здійснили перший політ на моторному літаку в 1903 році — ще до народження Фреда Трампа.

Тож авіація не просто існувала за життя Фреда Трампа, а домінувала в ньому, адже була частиною Другої світової війни, розвинула комерційні перевезення.

Також інші користувачі розповіли, що перший комерційний рейс був здійснений з Тампи до Санкт-Петербурга в 1914 році. Тоді Фреду Трампу було дев'ять років.

Також багато користувачі заговори про проблеми зі здоров'я у Дональда Трампа.

Через те що Трампу вже 80 років, його розумові здібності стали постійною темою для обговорення в політиці США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп був під час похорону сенатора-республіканця Ліндсі Грема заснув під час служби, що викликало додаткові проблеми зі здоров'ям.

Також відома пивоварня в американському штаті Вісконсин, яка прославилася своїми антитрампівськими дописами у соціальних мережах, втратила ліцензію.