Вызвал слухи о здоровье: Трамп сделал странное заявление о том, что самолетов в 1999 году "не существовало"

Президент США Дональд Трамп вновь вызвал дискуссии по поводу своего здоровья, заявив, что самолетов "не существовало" во времена его покойного отца Фреда. Глава Белого дома проигнорировал тот факт, что авиация начала развиваться ещё в 1903 году.

Американский лидер сделал такое странное заявление, несмотря на то, что его отец Фред Трамп прожил вплоть до 1999 года, пишет Daily Star.

Инцидент произошел во время выступления Трампа в испытательном центре автомобилей General Motors в Милфорде, штат Мичиган. Президент США обращался к работникам и руководителям автомобильной промышленности, хваля американских автопроизводителей, а затем перешел к истории о своем отце.

"У меня был замечательный отец, верно же, он работал в сфере недвижимости. Он не хотел самолетов. В те времена самолетов не было, я так не думаю", — сказал Трамп.

Затем он рассказал, что, по мнению его отца, "суперроскошь" заключалась в покупке нового "Кадиллака" каждые два года, а не во владении частным самолетом.

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Кроме того, Трамп даже взялся объяснять аудитории свой знаменитый стиль выступлений.

"Просто хочу отметить, знаете, это называется „переплетение“. Я начинаю с одного пункта, но мы всегда возвращаемся к нужной теме", — оправдался Трамп.

Но в сети фраза о "самолетах" мгновенно начала распространяться. В частности, американский комментатор Эд Крассенштейн написал на своей странице в X: "Трамп утверждает, что самолетов не существовало, когда его отец был жив".

Дональд Трамп Фото: Скриншот

Что известно об отце Дональда Трампа и гражданской авиации в США

Известно, что Фред Трамп родился в 1905 году и умер в 1999 году". Также критики напомнили Трампу, что братья Райт совершили первый полет на моторном самолете в 1903 году — еще до рождения Фреда Трампа.

Таким образом, авиация не просто существовала при жизни Фреда Трампа, но и играла в ней доминирующую роль, ведь она была частью Второй мировой войны и способствовала развитию коммерческих перевозок.

Кроме того, другие пользователи рассказали, что первый коммерческий рейс был совершён из Тампы в Санкт-Петербург в 1914 году. Тогда Фреду Трампу было девять лет.

Кроме того, многие пользователи заговорили о проблемах со здоровьем у Дональда Трампа.

Поскольку Трампу уже 80 лет, его умственные способности стали постоянной темой для обсуждения в политике США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп во время похорон сенатора-республиканца Линдси Грэма заснул во время церемонии, что вызвало дополнительные проблемы со здоровьем.

Кроме того, известная пивоварня в американском штате Висконсин, прославившаяся своими антитрамповскими постами в социальных сетях, лишилась лицензии.