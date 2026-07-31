"Залишаємось не на самоті": лікар хоспісу розповів, що бачать його пацієнти в останні хвилини життя

Невролог і головний лікар хоспісу Буффало в Нью-Йорку доктор Кріс Керр, який десятиліттями вивчав сни та видіння людей в кінця життя, зробив незвичне зізнання.

Невролог і головний лікар хоспісу Буффало в Нью-Йорку доктор Кріс Керр, який десятиліттями вивчав сни та видіння людей в кінця життя, зробив незвичне зізнання.Протягом багатьох років тисячі людей, які пережили клінічну смерть, розповідали про те, що вони бачили або відчували в моменти, коли були близькі до смерті. За словами лікаря, вони все ще працюють над тим, аби точно зрозуміти, що відбувається в останні хвилини життя пацієнтів, пише Daily Star.

На його думку, варто серйозно поставився до того, що ця інформація може означати для нас. Доктор Кріс Керр розповів про свій досвід, коли він був свідком видіння кінця життя людини. За його словами, він був "вражений" від побаченого.

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"Мене вражає те, як пацієнти емоційно об’єднані з найважливішими людьми в їхньому житті. Часто ці зустрічі відбуваються з людьми, яких вони втратили в дитинстві. Це означає, що ми залишаємо це життя не на самоті, а з батьками, братами, сестрами, померлою дитиною чи улюбленою твариною", — розповів лікар.

Крім того, дослідження, проведене вченими доводить, що фахівці тепер можуть знати, якою може бути кінцева межа тривалості життя людини.

Дослідження показало, що в середньому людина може прожити від 146 до 194 років.

Нагадаємо, що Вікторія Томас ніколи раніше не мала проблем зі здоров'ям, але раптово знепритомніла в спортзалі, коли їй було лише 35 років. Тоді серце жінки зупинилося на 17 хвилин поки лікарі намагалися повернути її до життя.

Також жінка з Британії, яку офіційно оголосили мертвою протягом двох хвилин, перш ніж вона повернулася до життя, розповіла, які вона пережила протягом цих 120 секунд.

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