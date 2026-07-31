"Остаемся не в одиночестве": врач хосписа рассказал, что видят его пациенты в последние минуты жизни

Невролог и главный врач хосписа Буффало в Нью-Йорке доктор Крис Керр, десятилетиями изучавший сны и видения людей в конце жизни, сделал необычное признание.

Невролог и главный врач хосписа Буффало в Нью-Йорке доктор Крис Керр, десятилетиями изучавший сны и видения людей в конце жизни, сделал необычное признание. В течение многих лет тысячи людей, переживших клиническую смерть, рассказывали о том, что они видели или испытывали в моменты, когда были близки к смерти. По словам врача, они все еще работают над тем, чтобы точно понять, что происходит в последние минуты жизни пациентов, пишет Daily Star.

По его мнению, следует серьезно отнестись к тому, что эта информация может означать для нас. Доктор Крис Керр рассказал о своем опыте, когда он был свидетелем видения конца жизни человека. По его словам, он был "впечатлен" от увиденного.

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"Меня поражает то, как пациенты эмоционально объединены с важнейшими людьми в их жизни. Часто эти встречи проходят с людьми, которых они потеряли в детстве. Это значит, что мы оставляем эту жизнь не в одиночестве, а с родителями, братьями, сестрами, умершим ребенком или любимым животным", — рассказал врач.

Кроме того, исследование, проведенное учеными, доказывает, что специалисты теперь могут знать, каким может быть конечный предел продолжительности жизни человека.

Исследование показало, что в среднем человек может прожить от 146 до 194 лет.

Напомним, что у Виктории Томас никогда раньше не было проблем со здоровьем, но внезапно потеряла сознание в спортзале, когда ей было всего 35 лет. Тогда сердце женщины остановилось на 17 минут, пока врачи пытались вернуть ее к жизни.

Также женщина из Британии, которую официально объявили мертвой в течение двух минут, прежде чем она вернулась к жизни, рассказала, какие она пережила за эти 120 секунд.

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