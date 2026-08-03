Сюжет бойовика в лікарні: медик з навичками джиу-джитсу самотужки затримав нападника

У мережі з'явилося вірусне відео, як медичний працівник на ім'я Деніел Нельсон затримує п'яного пацієнта, який скоїв напад у лікарні.

Працівник лікарні, який понад десять років опановував бойове мистецтво джиу-джитсу, був змушений використати свої навички, щоб зупини кривдника, пише Daily Star.

Камери відеоспостереження зафіксували момент, як Даніель Нельсон повалив чоловіка на землю після того, як пацієнт почав на нього кидатися. Відео було знято рано-вранці в Королівській лікарні Брісбена, що в Австралії.

На відео видно, як Нельсон виводить п'яного чоловіка з відділення невідкладної допомоги, перш ніж пацієнт, здається, повертається до нього. Чоловік кидає в медичного працівника якийсь предмет, а потім кидається на нього і завдає кількох ударів, але медик зумів дати відсіч.

Відео дня

Медик застосував джиу-джитсу, щоб зупинити агресивного пацієнта Фото: Скріншот

Нельсон швидко змінює ситуацію, використовуючи свої навички з джиу-джитсу, щоб здолати та затримати нападника, поки не прибула охорона, щоб затримати чоловіка.

Опублікувавши відео в інтернеті, медичний працівник заявив, що зміг захистити себе, але наголосив, що інший медик не зміг би цього зробити.

"А що, якби він обрав медсестру вдвічі меншу за мене? Випускницю або студента. Когось, хто просто не міг себе захистити", — звернувся він.

Нельсон сказав, що медичні працівники не повинні очікувати насильства як частини своєї роботи.

Нагадаємо, що медсестра розсмішила мережу своїм поясненням аналізів пацієнтки.

Раніше Фокус повідомляв, що медсестра давала заспокійливе заради легкої зміни. Жінка та її колега з лікарні вирішили позбавити себе зайвого клопоту щодо відвідувачів.