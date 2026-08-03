Сюжет боевика в больнице: медик с навыками джиу-джитсу самостоятельно задержал нападающего

В сети появилось вирусное видео, как медицинский работник по имени Дэниел Нельсон задерживает пьяного пациента, совершившего нападение в больнице.

Работник больницы, более десяти лет овладевал боевым искусством джиу-джитсу, был вынужден использовать свои навыки, чтобы остановить обидчика, пишет Daily Star.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как Даниэль Нельсон сверг мужчину на землю после того, как пациент начал на него бросаться. Видео было снято рано утром в Королевской больнице Брисбена в Австралии.

На видео видно, как Нельсон выводит пьяного мужчину из отделения неотложной помощи, прежде чем пациент, кажется, возвращается к нему. Мужчина бросает в медицинского работника какой-то предмет, а затем бросается на него и наносит несколько ударов, но медик сумел дать отпор.

Відео дня

Медик применил джиу-джитсу, чтобы остановить агрессивного пациента Фото: Скриншот

Нельсон быстро меняет ситуацию, используя свои навыки по джиу-джитсу, чтобы преодолеть и задержать нападающего, пока не прибыла охрана, чтобы задержать мужчину.

Опубликовав видео в интернете, медицинский работник заявил, что смог защитить себя, но подчеркнул, что другой медик не смог бы этого сделать.

"А что если бы он выбрал медсестру вдвое меньше меня? Выпускницу или студента. Кого-то, кто просто не мог себя защитить", — обратился он.

Нельсон сказал, что медицинские работники не должны ожидать насилия как части своей работы.

Напомним, что медсестра рассмешила сеть своим объяснением анализов пациентки.

Ранее Фокус сообщал, что медсестра давала успокоительное ради легкой смены. Женщина и ее коллега из больницы решили лишить себя лишних хлопот по отношению к посетителям.