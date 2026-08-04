Має зуби, наче ікла: біля узбережжя курортного острова вперше з'явився "монстр" з дна океану (відео)

Біля курортного острова Тенерифе вперше помітили моторошну рибу під назвою чорний диявол.

Біля курортного острова Тенерифе вперше помітили моторошну рибу під назвою чорний диявол. Її вперше зняли на відео живою на узбережжі Канарських островів, пише Bild.

Рибу, також відому під назвою чорний вудильник (Melanocetus johnsonii), ніколи раніше не бачили живою.

Біля узбережжя курортного острова з'явилася дивна риба

Дослідницька організація Condrik Tenerife, яка спеціалізується на акулах та скатах, опублікувала відео вражаючого спостереження. Дорослу рибу помітили біля пляжу Плайя-Сан-Хуан у муніципалітеті Гія-де-Ісора.

Відомо, що цей вид зазвичай мешкає в океані на глибині до 3000 метрів. Тож її поява на поверхні є надзвичайно незвичним явищем. За словами морського біолога Лаї Валор, раніше на поверхні знаходили лише личинки або мертві екземпляри цієї хижої риби. Це перше задокументоване спостереження живого дорослого морського диявола на поверхні.

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Чорний диявол

Команда Condrik Tenerife випадково виявила рибу під час дослідницької поїздки.

"Ми побачили щось чорне, що не було ні пластиком, ні уламками. Це виглядало дивно", – розповів біолог.

Але, на жаль, риба отримала травму та померла через кілька годин. Можливо, це сталося тому, що вона запливла за межі свого звичайного середовища існування, припускають дослідники.

Що відомо про істоту, яка живе в морських глибинах

Чорного диявола також називають чорним вудилищем через структуру лоба, що схожа на вудку. Її кінчик світиться в морських глибинах, дозволяючи хижаку заманювати здобич прямо до пащі. Коли жертва наближається, чорний диявол помічає її та перекидає свою вудку вперед. Потім світло зникає. Тоді дезорієнтована жертва стає легкою здобиччю для хижака. У такий спосіб риба чудово адаптується до темряви морських глибин.

Наразі чорного диявола зараз досліджують у Музеї природної історії та археології Муна в Санта-Крус, столиці Тенерифе. Після цього його виставлять там.

Нагадаємо, що біля узбережжя Криту рибалка витягнув з води рибу завдовжки приблизно 50 сантиметрів, яка є одним із найнебезпечніших видів Середземномор'я, адже вона має потужні щелепи та є дуже отруйною.

Також у мережі завірусилося відео, на якому рибалка витягнув з океану тунця жовтоперого, проте радів своєму вдалому улову зовсім недовго через морського лева, який зачаївся поруч.