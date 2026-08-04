Зубы, словно клыки: у побережья курортного острова впервые появился "монстр" со дна океана (видео)

У побережья курортного острова Тенерифе впервые заметили жутковатую рыбу под названием "черный дьявол".

У курортного острова Тенерифе впервые заметили жутковатую рыбу под названием "черный дьявол". Ее впервые сняли на видео в живом виде у побережья Канарских островов, пишет Bild.

Эту рыбу, также известную под названием "черный удильщик" (Melanocetus johnsonii), раньше никогда не видели живой.

У побережья курортного острова появилась странная рыба

Исследовательская организация Condrik Tenerife, специализирующаяся на акулах и скатах, опубликовала видео впечатляющего наблюдения. Взрослую рыбу заметили у пляжа Плайя-Сан-Хуан в муниципалитете Гия-де-Исора.

Известно, что этот вид обычно обитает в океане на глубине до 3000 метров. Поэтому его появление на поверхности является чрезвычайно необычным явлением. По словам морского биолога Лайи Валор, ранее на поверхности находили только личинки или мертвые экземпляры этой хищной рыбы. Это первое задокументированное наблюдение живого взрослого морского дьявола на поверхности.

Відео дня

Черный дьявол

Команда Condrik Tenerife случайно обнаружила рыбу во время исследовательской экспедиции.

"Мы увидели что-то чёрное, что не было ни пластиком, ни обломками. Это выглядело странно", — рассказал биолог.

Но, к сожалению, рыба получила травму и умерла через несколько часов. Возможно, это произошло из-за того, что она заплыла за пределы своей обычной среды обитания, предполагают исследователи.

Что известно о существе, обитающем в морских глубинах

Черного дьявола также называют "черной удочкой" из-за формы лба, напоминающей удочку. Ее кончик светится в морских глубинах, позволяя хищнику заманивать добычу прямо в пасть. Когда добыча приближается, чёрный дьявол замечает её и выбрасывает свою удочку вперёд. Затем свет исчезает. Тогда дезориентированная жертва становится легкой добычей для хищника. Таким образом рыба прекрасно адаптируется к темноте морских глубин.

В настоящее время "черный дьявол" изучается в Музее естественной истории и археологии Муна в Санта-Крус, столице Тенерифе. После этого его выставят там.

Напомним, что у побережья Крита рыбак вытащил из воды рыбу длиной примерно 50 сантиметров, которая является одним из самых опасных видов Средиземноморья, ведь у неё мощные челюсти и она очень ядовита.

Кроме того, в сети стало вирусным видео, на котором рыбак вытащил из океана желтоперый тунец, однако радовался своему удачному улову совсем недолго из-за морского льва, притаившегося неподалеку.