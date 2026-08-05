Кульгає та хитається: Трамп вкотре спровокував чутки про своє здоров'я

Дональд Трамп спровокував нові побоювання щодо його здоров'я після того, як на відео було помітно, як він "шкутильгає" на виході з літака Marine One.

Одне з таких відео опублікував в соцмережі Х журналіст Аарон Рупар, який вкотре привернув увагу громадськості до стану здоров'я президента США, пише Daily Star.

Трамп "хитається" на злітній смузі

"Трамп обережно спускається сходами Marine One і хитається по злітній смузі, схоже, злегка кульгаючи", — написав журналіст.

З цією думкою погодилися й інші користувачі мережі, які помітили, що на відео Дональд Трамп "кульгає" та "хитається" після виходу з гелікоптера.

Дональд Трамп кульгає на публіці Фото: Скріншот

Інцидент трапився коли, президент США 4 серпня повертався з бази морської піхоти на об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді перед посадкою на борт Air Force One.

Трамп прямував до Лос-Анджелеса та Лас-Вегаса, де мав виступити в готелі Red Rock Casino Resort & Spa в Саммерліні, щоб підтримати останні заходи своєї адміністрації щодо зниження податків, включаючи й політику "без податку на чайові".

Відео дня

Однак увагу людей у ​​соціальних мережах привернули радше його фізичні рухи, ніж політичні послання. Багато хто стверджував, що його хода виглядала помітно невпевненою.

"О, тепер це його ліва нога. Він уже деякий час тягне праву ногу. Ось чому він хоче вертолітний майданчик прямо біля своїх вхідних дверей".

"Хитається сильніше, ніж пальма під час урагану. Ці бандажі для ніг чудово справляються зі своєю роботою".

Нагадаємо, що днями на територію гольф-клубу президента США Дональда Трампа Trump National у Каліфорнії проник важкоозброєний невідомий чоловік. Його схопила охорона, коли помітила, що невідомий знімає на фото та відео територію.

Також президент США Дональд Трамп знову спровокував дискусії щодо його здоров'я, заявивши, що літаків "не існувало" за часів його покійного батька Фреда. Очільник Білого дому проігнорував той факт, що авіація почала працювати ще в 1903 році.