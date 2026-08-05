Хромает и шатается: Трамп в очередной раз вызвал слухи о своем здоровье

Дональд Трамп вызвал новые опасения по поводу своего здоровья после того, как на видео стало видно, что он "хромает" при выходе из вертолета Marine One.

Одно из таких видео опубликовал в социальной сети Х журналист Аарон Рупар, который в очередной раз привлек внимание общественности к состоянию здоровья президента США, пишет Daily Star.

Трамп "колеблется" на взлетной полосе

"Трамп осторожно спускается по трапу Marine One и шатается по взлетной полосе, похоже, слегка прихрамывая", — написал журналист.

С этим мнением согласились и другие пользователи сети, которые заметили, что на видео Дональд Трамп "хромает" и "шатается" после выхода из вертолета.

Дональд Трамп хромает на публике Фото: Скриншот

Инцидент произошел 4 августа, когда президент США возвращался с базы морской пехоты на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде перед посадкой на борт Air Force One.

Відео дня

Трамп направлялся в Лос-Анджелес и Лас-Вегас, где должен был выступить в отеле Red Rock Casino Resort & Spa в Саммерлине, чтобы поддержать последние меры своей администрации по снижению налогов, в том числе и политику "без налога на чаевые".

Однако внимание пользователей социальных сетей привлекли скорее его жесты, чем политические высказывания. Многие отмечали, что его походка выглядела явно неуверенной.

"О, теперь это его левая нога. Он уже некоторое время волочит правую ногу. Вот почему он хочет, чтобы вертолетная площадка была прямо у его входной двери".

"Качается сильнее, чем пальма во время урагана. Эти бандажи для ног отлично справляются со своей работой".

Напомним, что на днях на территорию гольф-клуба президента США Дональда Трампа "Trump National" в Калифорнии проник вооруженный неизвестный мужчина. Его задержала охрана, когда заметила, что неизвестный снимает территорию на фото и видео.

Кроме того, президент США Дональд Трамп вновь вызвал дискуссии по поводу своего здоровья, заявив, что самолетов "не существовало" во времена его покойного отца Фреда. Глава Белого дома проигнорировал тот факт, что авиация начала развиваться еще в 1903 году.