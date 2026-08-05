"Гарольд, що приховує біль": герой популярного мему може стати президентом Угорщини

Після відставки президента Угорщини Тамаша Шуйока прем'єр-міністр Петер Мадяр закликав угорців пропонувати кандидатів на посаду глави держави.

У соцмережах та онлайн-опитуваннях серед найпопулярніших кандидатів опинилися герой мему "Гарольд, який приховує біль" Андраш Арато, винахідник кубика Рубіка Ерне Рубік, дослідниця Каталін Каріко та модель Барбара Палвін. Але остаточну перемогу у неофіційному голосуванні щодо майбутнього президента країни здобув герой популярного жарту, пише The Guardian.

Хто такий Андраш Арато?

81-річний Андраш Арато за освітою — інженер-електрик. Але чоловік став всесвітньо відомим майже 15 років тому після участі у фотосесії 2011 року для стокових зображень. Користувачі інтернету звернули увагу на його посмішку, що була такою, ніби приховує внутрішній біль або відчай. Потім ці фотографії стали основою для популярного мема "Гарольд, що приховує біль". Також популярність йому принесла також кар’єра на телебаченні. Арато був обличчям численних рекламних кампаній. Наприклад, у 2019 році став рекламним обличчям Coca-Cola в Угорщині та знявся в рекламі російського пива. А в 2020 році він знявся в угорському шоу "Співак у масці".

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Герой мему "Гарольд, який приховує біль" може стати президентом Угорщини Фото: Скріншот

Щоправда, офіційним кандидатом він поки що не є, адже президента Угорщини обирає парламент, а не інтернет.

Відомо, що після поразки Віктора Орбана нова влада на чолі з Петером Мадьяром домоглася відставки президента Тамаша Шуйока, якого вважали союзником Орбана.

Тож тепер парламент має обрати нового, здебільшого церемоніального главу держави до 19 серпня.

Нагадаємо, що на західному вокзалі у Будапешті стався неприємний інцидент з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, розповіли медіа. Відео з місця подій показало, що прем'єр перебував на пероні в оточенні угорців, і один з них підійшов впритул та плюнув на політика.

29 липня стало відомо, що Петер Мадяр пропонував "королеві шахів" Юдіт Полгар стати президенткою Угорщини.