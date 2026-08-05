"Гарольд, скрывающий боль": герой популярного мема может стать президентом Венгрии

После отставки президента Венгрии Тамаша Шуйока премьер-министр Петер Мадьяр призвал венгров выдвигать кандидатов на пост главы государства.

В социальных сетях и онлайн-опросах среди самых популярных кандидатов оказались герой мема "Гарольд, скрывающий боль" Андраш Арато, изобретатель кубика Рубика Эрне Рубик, исследовательница Каталин Карико и модель Барбара Палвин. Но окончательную победу в неофициальном голосовании по поводу будущего президента страны одержал герой популярной шутки, пишет The Guardian.

Кто такой Андраш Арато?

81-летний Андраш Арато по образованию — инженер-электрик. Но он стал всемирно известен почти 15 лет назад после участия в фотосессии 2011 года для стоковых изображений. Интернет-пользователи обратили внимание на его улыбку, которая выглядела так, будто скрывает внутреннюю боль или отчаяние. Затем эти фотографии легли в основу популярного мема "Гарольд, скрывающий боль". Популярность ему принесла также карьера на телевидении. Арато был лицом многочисленных рекламных кампаний. Например, в 2019 году он стал рекламным лицом Coca-Cola в Венгрии и снялся в рекламе российского пива. А в 2020 году он принял участие в венгерском шоу "Певец в маске".

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Герой мема "Гарольд, скрывающий боль" может стать президентом Венгрии Фото: Скриншот

Правда, он пока не является официальным кандидатом, ведь президента Венгрии избирает парламент, а не интернет.

Известно, что после поражения Виктора Орбана новая власть во главе с Петером Мадьяром добилась отставки президента Тамаша Шуйока, которого считали союзником Орбана.

Поэтому теперь парламенту предстоит избрать нового, в основном церемониального главу государства до 19 августа.

Напомним, что на Западном вокзале в Будапеште произошел неприятный инцидент с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, сообщили СМИ. Видео с места событий показало, что премьер находился на перроне в окружении венгров, и один из них подошел вплотную и плюнул на политика.

29 июля стало известно, что Петер Мадьяр предлагал "королеве шахмат" Юдит Полгар занять пост президента Венгрии.