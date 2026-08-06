"Монстр, який живе сотню років": рибалки піймали найбільшу рибу прісних водойм (відео)

Найбільшого сома, коли-небудь пійманого на вудку, зловили рибалки у Польщі. Рибина завдовжки 292 сантиметри побила попередній світовий рекорд.

Новий світовий рекорд встановила команда польських рибалок на водосховищі біля міста Рибник. До того рекордний улов належав італійцю Алессандро Б'янкарді, який у 2023 році піймав рибу завдовжки 285 сантиметрів, пише видання TVP World.

Рибалки піймали монстра

"Коли ми нарешті це побачили, ми не могли в це повірити: величезна риба. Справжній монстр!" — діляться враженнями рибалки.

Стало відомо, що у водосховищі Рибник часто ловлять сомів довжиною понад два метри. Воно розташоване біля електростанції, тому там тепліша вода, а це сприяє швидшому росту риби.

Також повідомляється, що рибалки боролися з рибою понад півтори години. Кшиштоф Піра зізнався, що коли монстр нарешті з'явився на поверхні, вони були шоковані його розміром.

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Хоча рекорд встановлений у Польщі за довжиною є абсолютним рекордсменом, але за вагою серед сомів залишається найбільшим меконгський гігантський сом. Коли його спіймали у 2005 році в Таїланді, він сягав завдовжки близько 2,7 метра та мав вагу 293 кілограми.

Натомість експерти зазначають, що великі соми є таким собі індикатором водойми. Адже чим кращий стан річки, тим більше кормової бази, а відповідно більше шансів, що там зростатимуть справжні річкові велетні.

Також повідомляється, що у природних умовах ці риби-хижаки можуть жити до 80–100 років.

Нагадаємо, що у Нідерландах рибалка Пол Брімс багато років мріяв піймати найбільшого сома в країні та першим подолати позначку в 2,5 метра. Проте все вийшло не так, як чоловік планував.

Також у В'єтнамі рибалка витягнув гігантську макрель вагою 63 кг. Вона виявилася розміром майже з людину.