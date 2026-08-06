"Монстр, живущий сто лет": рыбаки поймали самую крупную рыбу пресноводных водоемов (видео)

Самого крупного сома, когда-либо пойманного на удочку, выловили рыбаки в Польше. Рыба длиной 292 сантиметра побила предыдущий мировой рекорд.

Новый мировой рекорд установила команда польских рыбаков на водохранилище недалеко от города Рыбник. До этого рекордный улов принадлежал итальянцу Алессандро Бьянкарди, который в 2023 году поймал рыбу длиной 285 сантиметров, пишет издание TVP World.

Рыбаки поймали монстра

"Когда мы наконец это увидели, мы не могли в это поверить: огромная рыба. Настоящий монстр!" — делятся впечатлениями рыбаки.

Стало известно, что в водохранилище Рыбник часто ловят сомов длиной более двух метров. Оно расположено рядом с электростанцией, поэтому вода там теплее, а это способствует более быстрому росту рыбы.

Также сообщается, что рыбаки боролись с рыбой более полутора часов. Кшиштоф Пира признался, что когда монстр наконец появился на поверхности, они были потрясены его размерами.

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Хотя рекорд, установленный в Польше по длине, является абсолютным рекордом, но по весу среди сомов самым крупным остается меконгский гигантский сом. Когда его поймали в 2005 году в Таиланде, его длина составляла около 2,7 метра, а вес — 293 килограмма.

В свою очередь эксперты отмечают, что крупные сомы являются своего рода индикатором состояния водоема. Ведь чем лучше состояние реки, тем больше кормовой базы, а значит, тем больше шансов, что там будут расти настоящие речные гиганты.

Также сообщается, что в естественных условиях эти хищные рыбы могут жить до 80–100 лет.

Напомним, что в Нидерландах рыбак Пол Бримс много лет мечтал поймать самого большого сома в стране и первым преодолеть отметку в 2,5 метра. Однако всё сложилось не так, как планировал мужчина.

Кроме того, во Вьетнаме рыбак выловил гигантскую макрель весом 63 кг. Она оказалась размером почти с человека.