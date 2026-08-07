Величезні річкові "монстри" заполонили ціле озеро: влада наймає рибалок, щоб врятувати водойму

В Італії мальовниче озеро Гарда заполонили інвазивні соми. Місцева влада регіону Венето виділила 100 тисяч євро на програму з їх вилову.

Чиновники готові плати рибалкам до 20 тисяч євро, якщо вони почнуть промисловий вилов європейського сома, який стрімко розмножився в озері Гарда і почав руйнувати місцеву екосистему, пише Il Nordest Quotidiano.

Інвазивний вид риби за останні роки став однією з головних екологічних проблем найбільшого озера Італії. Хижаки активно витісняють місцеві види, порушуючи природний баланс і завдаючи шкоди рибальській галузі.

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Найбільш серйозна ситуація — в південній частині озера Гарда на кордоні регіонів Венето та Ломбардія.

Відомо, що сом європейський є одним із найбільших прісноводних хижаків. Потрапивши в озеро він швидко розмножувався у водоймі, що призвело до скорочення популяцій місцевої риби.

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Також величезні соми регулярно псують рибальські сітки, відтак, рибалки скаржаться додаткові витрати.

"Регіон Венето вживає заходів для розв'язання однієї з головних проблем, з якими сьогодні стикається озеро та його екосистема. Сом є інвазивним видом, який чинить тиск на місцеву іхтіофауну та порушує природну рівновагу озера", — заявив регіональний радник з питань сільського господарства Даріо Бонд.

Після цього місцева влада оголосила конкурс для рибалок на озері Гарда, які готові збільшити обсяги вилову сома. На реалізацію цієї ідеї влада Венето виділила 100 тисяч євро.

Отримати гроші зможуть усі, хто офіційно зареєстрований як професійний рибалка та має право працювати на озері.

Крім того, чиновник сподіваються заробити на цій ідеї, перетворивши вилов сома на джерело доходу для місцевих підприємств.

Адже у країнах ЄС м'ясо сома користується попитом. Саме тому італійські чиновники хочуть створити повноцінний виробничий ланцюжок — від вилову до переробки та продажу сомів.

Нагадаємо, що найбільшого сома, коли-небудь пійманого на вудку, зловили рибалки у Польщі. Рибина завдовжки 292 сантиметри побила попередній світовий рекорд.

Також на річці Оньйон біля міста Сованьє двоє друзів з Франції піймали найбільший улов у своєму житті, але пережили справжній шок. Адже всередині пащі величезного сома знайшли його здобич.