Огромные речные "монстры" захватили целое озеро: власти нанимают рыбаков, чтобы спасти водоем

В Италии живописное озеро Гарда заполонили инвазивные сомы. Местные власти региона Венето выделили 100 тысяч евро на программу по их отлову.

Чиновники готовы заплатить рыбакам до 20 тысяч евро, если те начнут промышленный вылов европейского сома, который стремительно размножился в озере Гарда и начал разрушать местную экосистему, пишет Il Nordest Quotidiano.

Инвазивный вид рыбы за последние годы стал одной из главных экологических проблем крупнейшего озера Италии. Хищники активно вытесняют местные виды, нарушая природный баланс и нанося ущерб рыболовной отрасли.

Власти Италии решили бороться с сомами: что известно

Наиболее серьезная ситуация — в южной части озера Гарда на границе регионов Венето и Ломбардия.

Известно, что европейский сом является одним из крупнейших пресноводных хищников. Попав в озеро, он быстро размножился в водоеме, что привело к сокращению популяций местной рыбы.

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Кроме того, огромные сомы регулярно портят рыболовные сети, из-за чего рыбаки жалуются на дополнительные расходы.

"Регион Венето принимает меры по решению одной из главных проблем, с которыми сегодня сталкивается озеро и его экосистема. Сома является инвазивным видом, который оказывает давление на местную ихтиофауну и нарушает естественное равновесие озера", — заявил региональный советник по вопросам сельского хозяйства Дарио Бонд.

После этого местные власти объявили конкурс для рыбаков на озере Гарда, готовых увеличить объемы вылова сома. На реализацию этой идеи власти Венето выделили 100 тысяч евро.

Получить деньги смогут все, кто официально зарегистрирован в качестве профессионального рыбака и имеет право работать на озере.

Кроме того, чиновники надеются извлечь выгоду из этой идеи, превратив вылов сома в источник дохода для местных предприятий.

Ведь в странах ЕС мясо сома пользуется спросом. Именно поэтому итальянские чиновники хотят создать полноценную производственную цепочку — от вылова до переработки и продажи сомов.

Напомним, что самый большой сом, когда-либо пойманный на удочку, был выловлен рыбаками в Польше. Рыба длиной 292 сантиметра побила предыдущий мировой рекорд.

Кроме того, на реке Оньон недалеко от города Сованье двое друзей из Франции поймали самую крупную рыбу в своей жизни, но испытали настоящий шок. Ведь во рту огромного сома они обнаружили его добычу.