Понад два місяці у Швейцарії: найстаріший президент світу таємничо зник з країни

Найстаріший у світі чинний президент Камеруну Поль Бія, вже понад два місяці знаходиться за кордоном, що викликало хвилю занепокоєння та чуток.

93-річний політик, який керує Камеруном з 1982 року, залишив країну ще 7 червня, повідомляє ABC News,

В адміністрації президента Камеруну офіційною причиною виїзду називають "коротке приватне перебування в Європі". Але поїздка затягнулася на два місяці і стала однією з найдовших.

Наразі в країні поширюється інформація про серйозне погіршення стану здоров’я президента. Адже Бія вже багато років регулярно проводить час у приватних резиденціях Швейцарії та Франції, залишаючи управління країною своїм родичам і партійним соратникам.

Поль Бія з дружиною Фото: Скріншот

А через те, що конституція Камеруну не забороняє довгу відсутність президента у країні, опозиція називає цю ситуацію управління країною на "автопілоті".

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"Дуже тривале перебування Бії у Швейцарії лише поглиблює цю нестачу легітимності та його відчайдушні спроби силою втриматися при владі", — заявив лідер опозиційного руху Ісса Тчірома Бакарі, який посів друге місце на минулих президентських виборах, а сьогодні перебуває у вигнанні.

Також опозиція заявляє, що відсутність глави держави в період глибоких внутрішніх випробувань посилює політичну нестабільність та підриває довіру до державних інститутів.

Поль Бія півстоліття править Камеруном: що відомо

Довге правління Поля Бії залишило після себе складно спадщину та чимало гострих соціально-економічних проблем:

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А у західних регіонах десятки років йде виснажливий сепаратистський конфлікт.

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Відомо, що Поль Бія став президентом у 1982 році після відставки першого президента Камеруну Ахмаду Ахіджо. У 2008 році він провів конституційні зміни, які скасували обмеження на кількість термінів для президента, тож він отримав можливість перебувати у владі десятки років.

Відтак, Бія керує Камеруном довше, аніж живе переважна більшість його громадян. Бо більше 70% населення країни молодші за 35 років. Якщо 93-річний президент вирішить лишитися на посаді до кінця цього терміну, то складе повноваження майже у 100-річному віці, адже у Камеруні обирають главу держави раз на 7 років.

Нагадаємо, що Фауджа Сінгх з Індії, відомий як найстарший марафонець планети, загинув напередодні в селі Біас у північно-західному штаті Пенджаб.

Також найстарший чинний астронавт із США приземлився на Землю у свій 70-й день народження.