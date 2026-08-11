Более двух месяцев в Швейцарии: самый пожилой президент мира таинственно исчез из страны
Самый пожилой действующий президент Камеруна в мире Поль Бия уже более двух месяцев находится за границей, что вызвало волну беспокойства и слухов.
93-летний политик, возглавляющий Камерун с 1982 года, покинул страну ещё 7 июня, сообщает ABC News,
В администрации президента Камеруна официальной причиной поездки называют "кратковременное частное пребывание в Европе". Однако поездка затянулась на два месяца и стала одной из самых длительных.
В настоящее время в стране распространяется информация о серьезном ухудшении состояния здоровья президента. Ведь Бия уже много лет регулярно проводит время в частных резиденциях в Швейцарии и Франции, оставляя управление страной своим родственникам и партийным соратникам.
А поскольку конституция Камеруна не запрещает длительное отсутствие президента в стране, оппозиция называет эту ситуацию управлением страной на "автопилоте".
"Очень длительное пребывание Бии в Швейцарии лишь усугубляет этот дефицит легитимности и его отчаянные попытки силой удержаться у власти", — заявил лидер оппозиционного движения Исса Тчирома Бакари, занявший второе место на прошлых президентских выборах и находящийся сегодня в изгнании.
Кроме того, оппозиция заявляет, что отсутствие главы государства в период серьезных внутренних испытаний усугубляет политическую нестабильность и подрывает доверие к государственным институтам.
Поль Бия уже полвека правит Камеруном: что известно
Длительное правление Поля Бии оставило после себя сложное наследие и немало острых социально-экономических проблем:
- Террористическая группировка "Боко Харам" продолжает действовать на севере страны
- А в западных регионах уже десятки лет продолжается изнурительный сепаратистский конфликт.
- Тяжелая экономическая ситуация вызывает массовое отчаяние среди населения, особенно среди молодежи
Известно, что Поль Бия стал президентом в 1982 году после отставки первого президента Камеруна Ахмада Ахиджо. В 2008 году он провел конституционные реформы, отменившие ограничения на количество сроков полномочий президента, благодаря чему он получил возможность оставаться у власти на протяжении десятков лет.
Таким образом, Бия руководит Камеруном дольше, чем живет подавляющее большинство его граждан. Ведь более 70 % населения страны моложе 35 лет. Если 93-летний президент решит остаться на посту до конца этого срока, то сложит полномочия почти в 100-летнем возрасте, ведь в Камеруне главу государства избирают раз в 7 лет.
Напомним, что Фауджа Сингх из Индии, известный как самый пожилой марафонец планеты, погиб накануне в деревне Биас в северо-западном штате Пенджаб.
Кроме того, самый пожилой действующий астронавт из США вернулся на Землю в день своего 70-летия.