Поліцейські розшукали кота, який три роки від них ховався: що накоїв пухнастий злочинець

Нещодавно у Новій Зеландії після трьох років пошуків поліцейські нарешті спіймали здичавілого кота на прізвисько "Дев’ять життів", який масово нищив унікальних на цьому півострові качок.

Місцеві копи тривалий час намагалися знайти кота, який тероризував фермерів протягом трьох років. Здичавілий кіт завдав серйозної шкоди фауні та знищив близько 1% популяції рідкісних качок патеке, пише The Guardian.

Цьому пухнастому злочинцю навіть дали особливе прізвисько під назвою "Дев’ять життів", а все через його хитрість та невловимість.

За інформацією видання, кота вперше помітили на півострові Пуреруа ще у 2023 році. Тоді там природоохоронці випустили там 20 качок патеке, але протягом короткого часу кіт убив всіх 16 птахів. У 2024 році ситуація знову повторилася: з нової групи з 20 качок він вбив 15.

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Здичавілого кота шукали три роки у Новій Зеландії Фото: Скріншот

Спіймати пухнастого вбивцю тривалий час не вдавалося. Адже той виходив на полювання у різний час доби або міг взагалі зникати на кілька місяців. Саме це, феноменальне вміння уникати покарання, а також маскуватися зробили його майже невловимим нападником.

Але 30 липня на телефон надійшло сповіщення з камери про те, що в одній із пасток був кіт. Коли виявилося, що це саме "Дев’ять Життів", його гуманно застрелили.

Натомість користувачі у соцмережах обурювалися через те, що кота застрелили, вважаючи, що він заслуговував на життя.

Також повідомляється, що у Новій Зеландії живе понад 2,5 мільйона здичавілих котів. Для боротьби інвазивними хижаками навіть розробили урядову програму під назвою Predator-Free 2050.

Нагадаємо, що сміливий, домашній кіт у Канаді змусив дикого ведмедя тікати з двору. Кумедний момент потрапив на відео й швидко став вірусним у соцмережах.

Також кіт-охоронець кавунів із Таїланду став інтернет-сенсацією.