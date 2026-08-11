Полицейские разыскали кота, который три года прятался от них: что натворил пушистый преступник

Недавно в Новой Зеландии после трёх лет поисков полицейские наконец поймали одичавшего кота по прозвищу "Девять жизней", который массово истреблял уникальных для этого полуострова уток.

Местные полицейские долгое время пытались найти кота, который терроризировал фермеров на протяжении трёх лет. Одичавший кот нанёс серьёзный ущерб фауне и уничтожил около 1 % популяции редких уток патеке, пишет The Guardian.

Этому пушистому преступнику даже дали особое прозвище "Девять жизней" — и всё из-за его хитрости и неуловимости.

По информации издания, кота впервые заметили на полуострове Пуреруа ещё в 2023 году. Тогда экологи выпустили там 20 уток патеке, но в течение короткого времени кот убил всех 16 птиц. В 2024 году ситуация повторилась: из новой группы из 20 уток он убил 15.

Одичавшую кошку искали три года в Новой Зеландии Фото: Скриншот

Поймать пушистого убийцу долгое время не удавалось. Ведь он выходил на охоту в разное время суток или мог вообще исчезать на несколько месяцев. Именно это — феноменальное умение уходить от наказания, а также маскироваться — сделало его почти неуловимым хищником.

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Но 30 июля на телефон пришло уведомление с камеры о том, что в одной из ловушек оказался кот. Когда выяснилось, что это именно "Девять жизней", его гуманно застрелили.

В то же время пользователи социальных сетей возмущались тем, что кота застрелили, считая, что он заслуживал права на жизнь.

Также сообщается, что в Новой Зеландии обитает более 2,5 миллиона одичавших кошек. Для борьбы с инвазивными хищниками даже разработали правительственную программу под названием "Predator-Free 2050".

Напомним, что смелый домашний кот в Канаде заставил дикого медведя убежать со двора. Забавный момент попал на видео и быстро стал вирусным в соцсетях.

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