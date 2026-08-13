Сонний, з синцями та набряками: лікар з Білого дому розповів, що відбувається із здоров'ям Трампа

Президент США часто з'являвся на публіці із синцями та набряками, а також він засинав під час зустрічей. Колишній лікар Білого заявив про очевидне погіршення стану Дональд Трампа.

Джонатан Райнер, який раніше працював кардіологом у віцепрезидента Діка Чейні, заявив, що американська громадськість "заслуговує на відповіді" щодо когнітивних та фізичних здібностей американського лідера, пише Express.

Останніми місяцями президент США викликав побоювання щодо здоров'я, засинаючи на публіці, демонструючи синці, набряки, а також проходячи низку медичних обстежень. Незважаючи на це, Білий дім наполягав, що Трамп залишається у "відмінному стані здоров'я" та демонструє "міцну серцеву, легеневу, неврологічну та загальну фізичну форму".

"Протягом минулого року президент часом виглядав недобре. Легко помітити різноманітні фізичні недуги", — написав Джонатан Райнер у Нью-Йорк Таймс.

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Він продовжив критикувати небажання посадовців Білого дому відверто говорити про здоров'я його посадовців, запропонувавши Конгресу створити комісію "для оцінки здоров'я та фізичної підготовки президента" у цій та майбутніх адміністраціях.

Серед питань, які, за його словами, така комісія може розглядати, є оцінка Трампа щодо рекордної кількості консультацій на початку цього року та деталі його синців на руках, набряку ніг.

Синці та набряки у Трампа Фото: Скріншот

"Президент часто має труднощі з тим, щоб не заснути, що є ознакою стану, який лікарі називають надмірною денною сонливістю. Існує кілька можливих причин, деякі з яких можуть мати серйозні ускладнення, якщо їх не лікувати", — вважає лікар.

Розмірковуючи над заявами Трампа щодо успішного складання численних когнітивних тестів, він поставив під сумнів причини повторних іспитів.

"Іспит, який описує Трамп, Монреальська когнітивна оцінка, — це короткий і базовий інструмент скринінгу з простими питаннями (намалюйте годинник, визначте верблюда), який часто проводиться у відповідь на занепокоєння пацієнта або члена його родини. У представницькій демократії народ повинен мати впевненість у здоров’ї свого лідера та в його здатності керувати країною", — вважає експерт.

"Можливо, це просто лікар-хакер від Демократичної партії. Президент Трамп — найгостріший, найдоступніший та найенергійніший президент в історії Америки, і будь-які так звані медичні працівники, які займаються кабінетною діагностикою чи хибними спекуляціями з політичною метою, явно порушують клятву Гіппократа, яку вони дали", — заявив речник Білого дому у відповідь.

Нагадаємо, що у соцмережі стрімко набирає популярності курйозна теорія про те, як президента США будять, коли він раптово засинає на публіці.

Також 80-річний президент США, здається, задрімав прямо на очах у журналістів, коли міністр охорони здоров’я та соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший зібрав підлеглих, щоб підписати "історичний" указ про зміну порядку вакцинації дітей.