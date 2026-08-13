Сонный, с синяками и отеками: врач из Белого дома рассказал, что происходит со здоровьем Трампа

Президент США часто появлялся на публике с синяками и отеками, а также засыпал во время встреч. Бывший врач Белого дома заявил об очевидном ухудшении состояния Дональда Трампа.

Джонатан Райнер, ранее работавший кардиологом у вице-президента Дика Чейни, заявил, что американская общественность "заслуживает ответов" относительно когнитивных и физических способностей американского лидера, пишет Express.

В последние месяцы президент США вызывал опасения по поводу своего здоровья, засыпая на публике, демонстрируя синяки и отеки, а также проходя ряд медицинских обследований. Несмотря на это, Белый дом настаивал, что Трамп остается в "отличном состоянии здоровья" и демонстрирует "крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую форму".

"В течение прошлого года президент порой выглядел неважно. Легко заметить различные физические недомогания", — написал Джонатан Райнер в "Нью-Йорк Таймс".

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Он продолжил критиковать нежелание чиновников Белого дома открыто говорить о здоровье его сотрудников, предложив Конгрессу создать комиссию "по оценке здоровья и физической подготовки президента" в этой и будущих администрациях.

Среди вопросов, которые, по его словам, может рассматривать такая комиссия, — оценка Трампа в отношении рекордного количества консультаций в начале этого года, а также подробности о синяках на его руках и отеке ног.

Синяки и отеки у Трампа Фото: Скриншот

"Президент часто испытывает трудности с тем, чтобы не заснуть, что является признаком состояния, которое врачи называют чрезмерной дневной сонливостью. Существует несколько возможных причин, некоторые из которых могут привести к серьезным осложнениям, если их не лечить", — считает врач.

Размышляя над заявлениями Трампа об успешном прохождении многочисленных когнитивных тестов, он усомнился в обоснованности повторных экзаменов.

"Тест, о котором говорит Трамп, — Монреальская когнитивная оценка, — это краткий и базовый инструмент скрининга с простыми вопросами (нарисуйте часы, определите верблюда), который часто проводится в ответ на опасения пациента или члена его семьи. В представительной демократии народ должен быть уверен в здоровье своего лидера и в его способности управлять страной", — считает эксперт.

"Возможно, это просто врач-хакер из Демократической партии. Президент Трамп — самый острый, самый доступный и самый энергичный президент в истории Америки, и любые так называемые медицинские работники, занимающиеся кабинетной диагностикой или ложными спекуляциями в политических целях, явно нарушают клятву Гиппократа, которую они дали", — заявил в ответ пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, что в соцсетях стремительно набирает популярность курьезная теория о том, как будят президента США, когда он внезапно засыпает на публике.

Кроме того, 80-летний президент США, похоже, задремал прямо на глазах у журналистов, когда министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший собрал подчинённых, чтобы подписать "исторический" указ об изменении порядка вакцинации детей.