"Піде з посади до 15 квітня": політтехнолог заявив, що Трамп покине Білий дім через здоров'я

Відомий політтехнолог Джеймс Карвілл заявив, що Трамп не завершить свій термін на посаді через постійні проблеми зі здоров'ям. Він очікує, що Трамп піде у відставку навесні 2027 року.

Політичний стратег та демократ вважає, що Трамп залишить посаду президента США через "погіршення стану здоров'я прискореними темпами", пише Daily Star.

Джеймс Карвілл заявив, що Трамп не завершить свій другий президентський термін і "піде" з посади навесні наступного року. Таку заяву він зробив в епізоді подкасту "Politics War Room". Під час розмови ведучий Ел Хант запитав, чи може Трамп балотуватися на третій термін у 2028 році — за допомогою лазівки в конституції.

"З усіх речей, про які вам потрібно турбуватися, третій термін Трампа у 2028 році не є однією з них. Я думаю, що стан цього чоловіка фізично та емоційно погіршується. Я кажу це лише як спостерігач. Він буде неважливим. Люди не захочуть бути поруч із ним, — заявив політичний експерт.

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Карвілл також повторив прогноз, що Трамп "просто піде" до наступного Великодня 2027 року.

"Усе, що я знаю. Я все ще вірю, що він піде з роботи до 15 квітня у 2027 році", — сказав політтехнолог.

Джеймс Карвілл зробив цю заяву після низки курйозних ситуацій, де президент США або засинав або робив дивні заяви. А також після інциденту, що стався 30 липня, коли помічники Дональда Трампа, "поспішно відправили пресу" з Овального кабінету після дивної заяви лідера Білого дому щодо війни в Ірані.

Зокрема, журналіст Девід Пакман на своєму YouTube-каналі The David Pakman Show розповів про цей інцидент.

"Коли помічникам у кімнаті стало зрозуміло, що Дональд Трамп починає себе компрометувати, зграя помічників, які здебільшого мають однаковий вигляд. Вони просто швидко виганяють журналістів з кімнати", — заявив він.

Нагадаємо, що колишній лікар Білого заявив про очевидне погіршення стану Дональд Трампа. Джонатан Райнер, який раніше працював кардіологом у віцепрезидента Діка Чейні, заявив, що американська громадськість "заслуговує на відповіді" щодо когнітивних та фізичних здібностей американського лідера.

Крім того, у соцмережі стрімко набирає популярності курйозна теорія про те, як президента США будять, коли він раптово засинає на публіці.