"Уйдет с поста до 15 апреля": политтехнолог заявил, что Трамп покинет Белый дом по состоянию здоровья

Известный политтехнолог Джеймс Карвилл заявил, что Трамп не доработает свой срок до конца из-за постоянных проблем со здоровьем. Он ожидает, что Трамп уйдет в отставку весной 2027 года.

Политический стратег и демократ считает, что Трамп покинет пост президента США из-за "стремительного ухудшения состояния здоровья", пишет Daily Star.

Джеймс Карвилл заявил, что Трамп не доработает свой второй президентский срок и "уйдет" с поста весной следующего года. Такое заявление он сделал в выпуске подкаста "Politics War Room". В ходе беседы ведущий Эл Хант спросил, может ли Трамп баллотироваться на третий срок в 2028 году — воспользовавшись лазейкой в конституции.

"Из всего, о чём вам стоит беспокоиться, третий срок Трампа в 2028 году не входит в этот список. Я думаю, что состояние этого человека — как физическое, так и эмоциональное — ухудшается. Я говорю это лишь как наблюдатель. Он перестанет иметь значение. Люди не захотят находиться рядом с ним, — заявил политический эксперт.

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Карвилл также повторил свой прогноз, что Трамп "просто уйдет" к следующей Пасхе 2027 года.

"Всё, что я знаю. Я по-прежнему верю, что он уйдёт с работы до 15 апреля 2027 года", — сказал политтехнолог.

Джеймс Карвилл сделал это заявление после ряда курьезных ситуаций, когда президент США то засыпал, то делал странные заявления. А также после инцидента, произошедшего 30 июля, когда помощники Дональда Трампа "поспешно выпроводили прессу" из Овального кабинета после странного заявления главы Белого дома о войне в Иране.

В частности, журналист Дэвид Пакман на своём YouTube-канале The David Pakman Show рассказал об этом инциденте.

"Когда помощникам в комнате стало ясно, что Дональд Трамп начинает себя компрометировать, эта толпа помощников, которые в основном выглядят одинаково, просто быстро выгоняет журналистов из комнаты", — заявил он.

Напомним, что бывший врач Белого дома заявил об очевидном ухудшении состояния Дональда Трампа. Джонатан Райнер, ранее работавший кардиологом у вице-президента Дика Чейни, заявил, что американская общественность "заслуживает ответов" относительно когнитивных и физических способностей американского лидера.

Кроме того, в соцсетях стремительно набирает популярность курьезная теория о том, как будят президента США, когда он внезапно засыпает на публике.