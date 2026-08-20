Водій переніс інсульт просто за кермом: жінка миттєво врятувала автобус із 50 людьми (відео)

У Стокгольмі завдяки швидкій реакції двох пасажирів у шведській провінції Смоланд вдалося уникнути серйозної аварії. Водій автобуса, де перебувало близько 50 осіб, втратив свідомість на автостраді поблизу міста Єнчепінг.

При цьому нога водія все ще трималася на педалі транспортного засобу, який мчав дорогою, пише видання Bild.

28-річна Тільда ​​Іварссон Вірен, яка сиділа попереду, першою помітила, що з водієм щось не так. За її словами, автобус мало не з'їхав з дороги. Потім водій спочатку виправив курс. Після цього вона побачила, як він відчинив вікно біля свого сидіння.

Автобус у Швеції

"Я подумала, що йому, мабуть, потрібно подихати свіжим повітрям. Але невдовзі після цього він упав вперед, вдарившись головою об кермо. Усі в автобусі кричали: "Прокидайся, прокидайся!" Але він не відреагував", — сказала жінка.

Коли почалася паніка, 63-річна Марія Х'єлте та Ніранджан Ніт'янандам швидко зреагували та кинулися вперед, щоб допомогти водієві автобуса.

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Разом з Ніранджаном вона спробувала відновити керування автобусом.

"Я намагався дотягнутися до гальм, але водій був занадто важким; я не міг його зрушити", — сказав чоловік.

Зрештою, їм обом вдалося спрямувати автобус на розділовий бар'єр, значно зменшивши його швидкість. Крім того, зіткнення з бар'єром, очевидно, призвело до того, що нога непритомного водія автобуса зісковзнула з педалі, що призвело до повної зупинки автобуса.

Коли служби швидкої допомоги прибули на місце аварії, чоловік був притомний. Його доставили каретою швидкої допомоги до найближчої лікарні. Пізніше поліція заявила, що водій, можливо, переніс інсульт.

Нагадаємо, що у США п'ятеро 17-річних хлопців загинули після того, як їхній автомобіль з'їхав з обриву. Рідні та друзі підлітків не розуміють, як сталася аварія.

Також п'ятеро людей загинули та четверо отримали серйозні травми внаслідок лобового зіткнення на автостраді 16 серпня у графстві Кілдер, що в Ірландії.