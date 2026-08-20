Водитель перенес инсульт прямо за рулем: женщина мгновенно спасла автобус с 50 пассажирами (видео)

В Стокгольме благодаря оперативной реакции двух пассажиров в шведской провинции Смоланд удалось избежать серьезной аварии. Водитель автобуса, в котором находилось около 50 человек, потерял сознание на автомагистрали недалеко от города Йёнчэпинг.

При этом нога водителя по-прежнему находилась на педали автомобиля, мчавшегося по дороге, пишет издание Bild.

28-летняя Тильда Иварссон Вирен, сидевшая впереди, первой заметила, что с водителем что-то не так. По её словам, автобус едва не съехал с дороги. Затем водитель сначала выправил курс. После этого она увидела, как он открыл окно возле своего сиденья.

Автобус в Швеции

"Я подумала, что ему, наверное, нужно подышать свежим воздухом. Но вскоре после этого он упал вперед, ударившись головой о руль. Все в автобусе кричали: "Проснись, проснись!" Но он не отреагировал", — сказала женщина.

Когда началась паника, 63-летняя Мария Хьелте и Ниранджан Нитьянандам быстро среагировали и бросились на помощь водителю автобуса.

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Вместе с Ниранджаном она попыталась возобновить управление автобусом.

"Я пытался дотянуться до тормозов, но водитель был слишком тяжелым; я не мог его сдвинуть", — сказал мужчина.

В конце концов, им обоим удалось направить автобус на разделительный барьер, значительно снизив его скорость. Кроме того, столкновение с барьером, по-видимому, привело к тому, что нога потерявшего сознание водителя автобуса соскользнула с педали, что привело к полной остановке автобуса.

Когда сотрудники скорой помощи прибыли на место аварии, мужчина был в сознании. Его доставили на машине скорой помощи в ближайшую больницу. Позже полиция сообщила, что водитель, возможно, перенес инсульт.

Напомним, что в США пятеро 17-летних юношей погибли после того, как их автомобиль сорвался с обрыва. Родные и друзья подростков не понимают, как произошла авария.

Кроме того, пять человек погибли и четверо получили серьёзные травмы в результате лобового столкновения на автомагистрали 16 августа в графстве Килдер в Ирландии.