Водитель перенес инсульт прямо за рулем: женщина мгновенно спасла автобус с 50 пассажирами (видео)
В Стокгольме благодаря оперативной реакции двух пассажиров в шведской провинции Смоланд удалось избежать серьезной аварии. Водитель автобуса, в котором находилось около 50 человек, потерял сознание на автомагистрали недалеко от города Йёнчэпинг.
При этом нога водителя по-прежнему находилась на педали автомобиля, мчавшегося по дороге, пишет издание Bild.
28-летняя Тильда Иварссон Вирен, сидевшая впереди, первой заметила, что с водителем что-то не так. По её словам, автобус едва не съехал с дороги. Затем водитель сначала выправил курс. После этого она увидела, как он открыл окно возле своего сиденья.
"Я подумала, что ему, наверное, нужно подышать свежим воздухом. Но вскоре после этого он упал вперед, ударившись головой о руль. Все в автобусе кричали: "Проснись, проснись!" Но он не отреагировал", — сказала женщина.
Когда началась паника, 63-летняя Мария Хьелте и Ниранджан Нитьянандам быстро среагировали и бросились на помощь водителю автобуса.
Вместе с Ниранджаном она попыталась возобновить управление автобусом.
"Я пытался дотянуться до тормозов, но водитель был слишком тяжелым; я не мог его сдвинуть", — сказал мужчина.
В конце концов, им обоим удалось направить автобус на разделительный барьер, значительно снизив его скорость. Кроме того, столкновение с барьером, по-видимому, привело к тому, что нога потерявшего сознание водителя автобуса соскользнула с педали, что привело к полной остановке автобуса.
Когда сотрудники скорой помощи прибыли на место аварии, мужчина был в сознании. Его доставили на машине скорой помощи в ближайшую больницу. Позже полиция сообщила, что водитель, возможно, перенес инсульт.
Напомним, что в США пятеро 17-летних юношей погибли после того, как их автомобиль сорвался с обрыва. Родные и друзья подростков не понимают, как произошла авария.
Кроме того, пять человек погибли и четверо получили серьёзные травмы в результате лобового столкновения на автомагистрали 16 августа в графстве Килдер в Ирландии.