Пішла на побачення і не повернулася: популярну інфлюенсерку вбили та спалили на винограднику

У Франції правоохоронці підтвердили, що знайдене тіло на виграднику у районі Сен-Жиль належить зниклій інфлюенсерці Соні Белліні.

Слідчі підтвердили це після проведеного тесту ДНК. Вони також повідомили, що двох підозрюваних було ідентифіковано та вони перебувають під вартою, пише видання Bild.

"Аналіз ДНК підтверджує, що особа, знайдена мертвою та частково обгорілою, справді є зниклою", — заявила прокурор Німа Сесіль Жансак.

Слідчі також заявили, що двоє чоловіків перебувають під підозрою, "оскільки докази свідчать про те, що вони були прямо чи опосередковано причетні до подій". Принаймні один із двох підозрюваних, як вважається, зустрівся з нею для побачення.

Адвокат родини жертви заявив, що він "дуже задоволений" ходом розслідування. Також сімейний адвокат розкритикував спекуляції, що з'явилися навколо зникнення молодої жінки. Він заявив, що помітив "ганебні, принизливі та огидні коментарі" в соціальних мережах.

Відео дня

Відомо, що Соня Белліна зібрала близько 260 000 підписників на своєму акаунті в TikTok. Вона переважно публікувала там відео з синхронізованим відтворенням губ. Цей формат став популярним у TikTok та Musical.ly, і сьогодні є одним із найпоширеніших відеоформатів у соціальних мережах. Але вона припинила свою діяльність на своєму каналі у 2025 році.

Тіло було без одягу на винограднику

Нагадаємо, що Соня Белліна зникла 10 серпня після вечірнього побачення. Сестра жертви повідомила, що Соня мала бути на побаченні у вечір її зникнення. Як розповіла Міа, вона вже зустрічалася з цим чоловіком раніше. А через два дні робітник знайшов її оголене тіло на винограднику в Сен-Жилі.

Також 17-річна інфлюенсерка Софія Мурільйо загинула разом зі своєю мамою Венді Манріке та бабусею Росіо Кубільйос під час моторошної трагедії у Бразилії.