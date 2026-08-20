Пошла на свидание и не вернулась: популярную инфлюенсершу убили и сожгли на винограднике

Во Франции правоохранительные органы подтвердили, что тело, обнаруженное на набережной в районе Сен-Жиль, принадлежит пропавшей инфлюенсерше Соне Беллини.

Следователи подтвердили это после проведения ДНК-теста. Они также сообщили, что двое подозреваемых были опознаны и находятся под стражей, пишет издание Bild.

"Анализ ДНК подтверждает, что человек, найденный мертвым и частично обгоревшим, действительно является пропавшим без вести", — заявила прокурор Нима Сесиль Жансак.

Следователи также заявили, что двое мужчин находятся под подозрением, "поскольку доказательства свидетельствуют о том, что они были прямо или косвенно причастны к событиям". По крайней мере один из двух подозреваемых, как полагают, встретился с ней на свидании.

Адвокат семьи жертвы заявил, что он "очень доволен" ходом расследования. Также адвокат семьи раскритиковал спекуляции, возникшие вокруг исчезновения молодой женщины. Он заявил, что заметил "позорные, унизительные и отвратительные комментарии" в социальных сетях.

Відео дня

Известно, что Соня Беллина набрала около 260 000 подписчиков на своём аккаунте в TikTok. Она в основном публиковала там видео с синхронизацией губ. Этот формат стал популярным в TikTok и Musical.ly, и сегодня является одним из самых распространённых видеоформатов в социальных сетях. Но в 2025 году она прекратила свою деятельность на своём канале.

Тело было обнажённым на винограднике

Напомним, что Соня Беллина пропала 10 августа после вечернего свидания. Сестра жертвы сообщила, что Соня должна была быть на свидании в вечер своего исчезновения. Как рассказала Миа, она уже встречалась с этим мужчиной ранее. А через два дня рабочий обнаружил её обнажённое тело на винограднике в Сен-Жиле.

Кроме того, 17-летняя инфлюенсерша София Мурильо погибла вместе со своей мамой Венди Манрике и бабушкой Росио Кубильос в ходе ужасающей трагедии в Бразилии.