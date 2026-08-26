Міг важити 300 кг: тунець-гігант перелякав людей на пляжі в Іспанії (відео)

Великий тунець приплив до берега та опинився на пляжі Ель-Анкон у Марбельї, Іспанія, де його побачили десятки відпочивальників. Деякі очевидці припустили, що вага риби могла сягати 300 кг.

Про це повідомило видання 101TV.

Інцидент стався в суботу, 8 серпня, на одному з пляжів “Золотої милі” Марбельї, Іспанія.

Очевидці розповіли, що тунець слідував за одним із відпочивальників до берега, після чого опинився на мілині. За словами людей на пляжі, тварина могла бути поранена.

Деякі свідки стверджували, що відпочивальникам вдалося повернути рибу в море.

“Завдяки допомозі людей, які штовхали його стільцями та шезлонгами, його вдалося повернути в море”, — написав один із користувачів у відео, поширеному в соцмережах.

Точні обставини події та причина поведінки тварини залишилися невідомими. Припущення про вагу близько 300 кг офіційно не підтверджували.

Відео дня

Поява великої риби спричинила переполох на пляжі. Відпочивальники залишили свої місця та підійшли до берега, щоб побачити тунця й зняти подію на телефони.

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