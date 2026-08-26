Мог весить 300 кг: тунец-гигант напугал людей на пляже в Испании (видео)
Крупный тунец приплыл к берегу и оказался на пляже Эль-Анкон в Марбелье, Испания, где его увидели десятки отдыхающих. Некоторые очевидцы предположили, что вес рыбы мог достигать 300 кг.
Об этом сообщило издание 101TV.
Инцидент произошел в субботу, 8 августа, на одном из пляжей "Золотой мили" в Марбелье, Испания.
Очевидцы рассказали, что тунец следовал за одним из отдыхающих к берегу, после чего оказался на мели. По словам людей, находившихся на пляже, животное, возможно, было ранено.
Некоторые свидетели утверждали, что отдыхающим удалось вернуть рыбу в море.
"Благодаря помощи людей, которые подталкивали его стульями и шезлонгами, его удалось вернуть в море", — написал один из пользователей в видео, распространенном в соцсетях.
Точные обстоятельства происшествия и причина поведения животного остались неизвестными. Предположение о весе около 300 кг официально не подтверждалось.
Появление крупной рыбы вызвало ажиотаж на пляже. Отдыхающие покинули свои места и подошли к берегу, чтобы увидеть тунца и заснять происходящее на телефоны.
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