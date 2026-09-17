Шанс побачити "Зону 51": у США шукають пілота, стійкого до стресу та турбулентності

Незабаром у когось може з’явитися можливість відвідати одне з найтаємничіших місць на землі — військову базу США в пустелі Невада, більш відому як "Зона 51".

Уважні користувачі соціальних мереж помітили оголошення про вакансію, і, за їхніми словами, ця посада безпосередньо пов’язана з рейсами уряду США, які доставляють припаси та військовослужбовців на надсекретну базу в пустелі Невади, повідомляє Daily Mail

Оголошення про пошук співробітників розмістила компанія Amentum — державний підрядник, що надає технічні та допоміжні послуги збройним силам США. Вона шукає другого пілота для роботи в Лас-Вегасі.

Вважається, що компанія Amentum наразі має державний контракт на комплектування екіпажів та експлуатацію рейсів, які регулярно курсують між "Зоною 51" та міжнародним аеропортом імені Гаррі Ріда, розташованим приблизно за 100 км від неї.

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Хоча ВПС США публічно не підтвердили, що компанія Amentum експлуатує надсекретні літаки, відомі як флот "Джанет", авіаційні інформаційні агентства визначили Amentum як нинішнього підрядника, що експлуатує немарковані літаки Boeing 737, які базуються в Лас-Вегасі. Літак "Джанет", розроблений компанією Boeing, являє собою білий реактивний літак з однією червоною смугою від передньої частини до задньої. Флот перевозить співробітників підрядників та військовослужбовців для забезпечення безпеки баз, де зберігаються секретні матеріали.

Літаки "Джанет", які літають у "Зону 51" Фото: Скриншот

У відкритих джерелах зазначено, що цей шатл перевозив військовослужбовців, урядових чиновників та співробітників підрядних організацій на закриті об’єкти, зокрема "Зону 51".

Більше того, нова вакансія відповідала попереднім вакансіям пілотів у Лас-Вегасі для керування літаком 737-600, для чого потрібен допуск до цілком секретної інформації.

Хоча й Пентагон, і Білий дім стверджують, що немає жодних доказів виявлення НЛО, багато хто вважає, що саме в "Зоні 51" проводять таємні дослідження інопланетян і вивчають їхні космічні кораблі.

Для прихильників теорій змови про НЛО, які бажають нарешті побачити секретний об’єкт, виконати вимоги переліку умов для роботи в авіакомпанії буде непросто.

На сайті з пошуку роботи Indeed компанія Amentum вимагає від претендентів наявності сертифіката пілота транспортної авіації, виданого Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA), із допуском до керування літаком Boeing 737.

Новий другий пілот також повинен мати близько 1500 годин льотного стажу в якості другого пілота, чинний допуск до секретної інформації Міністерства оборони США (Top Secret, SCI) та чинний пропуск до аеропорту Лас-Вегаса для польотів з міжнародного аеропорту імені Гаррі Ріда.

Обраному пілотові виплачуватимуть 52,11 долара за годину відповідно до профспілкового контракту. У оголошенні також містилося попередження про те, що другий пілот: "Може зазнавати фізичного та психічного стресу, спричиненого надзвичайними ситуаціями під час польоту, несприятливими погодними умовами, впливом високого рівня шуму, вібрації/турбулентності або іншими несприятливими факторами навколишнього середовища". Також підкреслюється, що пілот може зазнавати візуального/аудіо/тактильного сенсорного впливу.

Флот "Джанет" в аеропорту Лас-Вегаса Фото: Скриншот

Також немає жодної гарантії, що людина, обрана для цього завдання, коли-небудь побуває всередині "Зони 51", оскільки, як додала компанія Amentum, робота "виконується переважно в кабіні реактивного літака, яка є невеликим, тісним простором, схильним до високого рівня шуму, екстремальних температур та низької вологості".

Нагадаємо, що в лютому президент США Дональд Трамп видав розпорядження про те, що вся інформація, зібрана федеральним урядом, розвідувальним співтовариством та військовими щодо НЛО та позаземного життя, має бути оприлюднена.

Нагадаємо, що тим часом у США вже розробили план дій на випадок, якщо буде підтверджено існування позаземної цивілізації.

Раніше "Фокус" повідомляв про найвражаючі кадри НЛО з архівів Пентагону. Масив документів, оприлюднений за часів адміністрації Дональда Трампа, дав змогу зазирнути за лаштунки деяких із найзагадковіших інцидентів, що розслідувалися урядом США.