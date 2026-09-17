Шанс увидеть "Зону 51": в США ищут пилота, устойчивого к стрессу и турбулентности

Вскоре у одного человека может появиться возможность отправиться в одно из самих таинственных мест на земле – военную базу США в пустыне Невада, больше известную как "Зона 51".

Внимательные пользователи соцсетей заметили объявление о вакансии, и, по их утверждению, эта должность напрямую связана с рейсами правительства США, доставляющими припасы и военнослужащих на сверхсекретную базу в пустыне Невады, сообщает Daily Mail

Объявление о поиске сотрудников разместила компания Amentum, государственный подрядчик, предоставляющий технические и вспомогательные услуги вооруженным силам США. Она ищет второго пилота для работы в Лас-Вегасе.

Считается, что компания Amentum в настоящее время имеет государственный контракт на комплектование экипажей и эксплуатацию рейсов, которые регулярно курсируют между "Зоной 51" и международным аэропортом имени Гарри Рида, расположенным примерно в 100 км от нее.

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Хотя ВВС США публично не подтвердили, что компания Amentum эксплуатирует сверхсекретные самолеты, известные как флот "Джанет", авиационные новостные агентства идентифицировали Amentum как нынешнего подрядчика, эксплуатирующего немаркированные самолеты Boeing 737, базирующиеся в Лас-Вегасе. Самолет "Джанет", разработанный компанией Boeing, представляет собой белый реактивный самолет с одной красной полосой от передней части до задней. Флот перевозит сотрудников подрядчиков и военнослужащих для обеспечения безопасности баз, где хранятся секретные материалы.

Самолеты "Джанет", которые летают в "Зону 51" Фото: Скриншот

В открытых источниках зафиксировано, что этот шаттл перевозил военнослужащих, правительственных служащих и сотрудников подрядных организаций на закрытые объекты, включая "Зону 51".

Более того, новая вакансия соответствовала предыдущим вакансиям пилотов в Лас-Вегасе для управления самолетом 737-600, для чего требуется допуск к совершенно секретной информации.

Хотя и Пентагон, и Белый дом утверждают, что нет никаких доказательств обнаружения НЛО, многие считают, что именно в "Зоне 51" проводят секретные исследования над инопланетянами и изучают их космические корабли.

Для сторонников теорий заговора об НЛО, желающих наконец-то увидеть секретный объект, выполнить требования списка условий для работы в авиакомпании будет непросто.

На сайте по поиску работы Indeed компания Amentum требует от соискателей наличия сертификата пилота транспортной авиации от Федерального управления гражданской авиации (FAA) с допуском к управлению самолетом Boeing 737.

Новый второй пилот также должен иметь около 1500 часов опыта полетов в качестве второго пилота, действующий допуск к секретной информации Министерства обороны США (Top Secret, SCI) и действующий пропуск в аэропорт Лас-Вегаса для полетов из международного аэропорта имени Гарри Рида.

Выбранному пилоту будет выплачиваться 52,11 доллара в час в соответствии с профсоюзным контрактом. В объявлении также содержалось предупреждение о том, что второй пилот: "Может подвергаться физическому и психическому стрессу, вызванному чрезвычайными ситуациями в полете, неблагоприятными погодными условиями, воздействием высокоуровневого шума, вибрации/турбулентности или другим неблагоприятным факторам окружающей среды". Также подчеркивается, что пилот может подвергаться визуальному/аудио/тактильному сенсорному воздействию.

Флот "Джанет" в аэропорту Лас-Вегаса Фото: Скриншот

Также нет никакой гарантии, что человек, выбранный для этого задания, когда-либо побывает внутри "Зоны 51", поскольку, как добавила компания Amentum, работа "выполняется преимущественно в кабине реактивного самолета, которая представляет собой небольшое, тесное пространство, подверженное высокому уровню шума, экстремальным температурам и низкой влажности".

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о том, что вся информация, собранная федеральным правительством, разведывательным сообществом и военными об НЛО и внеземной жизни, должна быть обнародована.

Напомним, тем временем в США уже разработали план действий на случай, если будет подтверждено существование внеземной цивилизации.

Ранее Фокус сообщал о самых впечатляющих кадрах НЛО из архивов Пентагона. Массив документов, обнародованный во времена администрации Дональда Трампа, позволил заглянуть за кулисы некоторых из самых загадочных инцидентов, расследовавшихся правительством США.