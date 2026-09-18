"Видам швиденький указ": Трамп заявив, що може заборонити риболовлю (відео)

Президент США Дональд Трамп похвалився тим, якими неймовірними повноваженнями він володіє на своїй посаді.

Під час вечері в Рожевому саду Білого дому, де глава держави зібрав любителів активного відпочинку на природі та керівників профільних компаній, Трамп заявив, що він має право заборонити їм займатися риболовлею.

Перш ніж зробити таку заяву, а точніше — пожартувати, він підписав укази, спрямовані на розширення можливостей для полювання та риболовлі, а також на скасування низки обмежень, запроваджених за адміністрації Байдена.

Одним із присутніх на заході був мільярдер Джонні Морріс, засновник компанії Bass Pro Shops — великої мережі магазинів, що спеціалізується на товарах для риболовлі, полювання, кемпінгу та активного відпочинку на природі.

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Президент сказав присутнім, що його укази допоможуть продовжити рибальський сезон і підтримати галузі, пов’язані з цим видом дозвілля.

Потім він звернувся до Морріса:

"Це означає, що ти зможеш продати купу вудок, Джонні. Ти продаси величезну кількість вудок. Адже я міг би зробити так, щоб ти взагалі нічого не продавав. Взагалі нічого. Я міг би просто заборонити риболовлю".

За його словами, повноваження, якими наділена його посада, "просто неймовірні":

"Я міг би заборонити риболовлю й відправити бізнес Джонні до біса. Гаразд. Мабуть, так і зроблю. Ну, може, видам швиденький указ — всього на день чи два, — поки він не подзвонить мені і не скаже: "Будь ласка, пане президенте, благаю, ви ж руйнуєте мій бізнес, сер"".

Політик додав, що лише один президент міг би змагатися з ним — колишнім нью-йоркським девелопером — за рівнем підтримки з боку американських мисливців та рибалок:

"У любителів активного відпочинку в Америці не було кращого друга в Овальному кабінеті протягом багатьох-багатьох років. Хіба що покійний великий президент Теодор Рузвельт — він теж був чудовим".

Нагадаємо, раніше Трамп перейменував озеро Онтаріо в Канаді та заявив, що має намір розглянути можливість перейменування кількох океанів на честь США.

Крім того, він розкритикував Канаду, назвавши її зближення з Європейським союзом "смішним".