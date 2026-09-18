"Издам быстренький указ": Трамп заявил, что может запретить рыбалку (видео)

Президент США Дональд Трамп похвастался тем, какими невероятными полномочиями он обладает на своем посту.

Во время ужина в Розовом саду Белого дома, где глава государства собрал любителей активного отдыха на природе и руководителей профильных компаний, Трамп заявил, что в его власти запретить им заниматься рыболовством.

Перед тем, как сделать такое заявление, вернее, пошутить, он подписал указы, направленные на расширение возможностей для охоты и рыбалки, а также на отмену ряда ограничений, введенных при администрации Байдена.

Одним из присутствовавших на мероприятии был миллиардер Джонни Моррис, основатель компании Bass Pro Shops, крупной сети магазинов, которая специализируется на товарах для рыбалки, охоты, кемпинга и активного отдыха на природе.

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Президент сказал собравшимся, что его указы помогут продлить сезон рыбалки и поддержать отрасли, связанные с этим видом досуга.

Затем он обратился в Моррису:

"Это значит, что ты сможешь продать кучу удочек, Джонни. Ты продашь огромное количество удочек. А ведь я мог бы сделать так, чтобы ты вообще ничего не продавал. Вообще ничего. Я мог бы просто запретить рыбалку".

По его словам, власть, которой наделен его пост, "просто невероятная":

"Я мог бы запретить рыбалку и пустить бизнес Джонни ко всем чертям. Ладно. Пожалуй, так и сделаю. Ну, может, издам быстренький указ — всего на день или два, — пока он не позвонит мне и не скажет: "Пожалуйста, господин президент, умоляю, вы же губите мой бизнес, сэр"".

Политик добавил, что лишь один президент мог бы соперничать с ним — бывшим нью-йоркским девелопером — по уровню поддержки со стороны американских охотников и рыболовов:

"У любителей активного отдыха в Америке не было лучшего друга в Овальном кабинете за многие-многие годы. Разве что покойный великий президент Теодор Рузвельт — он тоже был хорош".

Напомним, ранее Трамп переименовал озеро Онтарио в Канаде и заявил, что намерен подумать о переименовании пары океанов в честь США.

Кроме того, он раскритиковал Канаду, назвав "смехотворным" ее сближение с Европейским союзом.