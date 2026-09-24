Крики, барабани та дим: сусіди Шойгу скаржаться на дивні ритуали в його маєтку

Близький соратник російського диктатора Володимира Путіна та голова Ради безпеки Кремля Сергій Шойгу проводить дивні шаманські ритуали у своєму шикарному московському помешканні, через що дуже дратує сусідів.

Колишній міністр оборони Росії довгий час вважався одним із найближчих довірених осіб Путіна, вони навіть часто разом відпочивали в Сибіру. Але після повідомлення про сварку між ними поширилися чутки, що Шойгу поринув у дивний світ шаманських ритуалів, пише Daily Star.

Володимир Путін і Сергій Шойгу Фото: Скриншот

Стало відомо, що сусіди скаржаться на моторошні дії, що відбуваються в будинку 71-річного Шойгу. Люди, які живуть поруч із Шойгу, помітили дивні речі, що відбуваються в його дорогій оселі в районі Рубльовки.

Один з них розповів про "гучний шум", "крики", "густий, їдкий дим".

"Хтось навіть намагався ввічливо запитати, що відбувається, але жодних пояснень не було. Завдяки персоналу стало відомо, що туди привезли кількох шаманів, які живуть там і проводять ритуали з барабанами та іншими предметами рано вранці. І в процесі вони спалюють якісь запашні рослини. Ніхто не знає, як довго це триватиме", — розповідають сусіди.

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Також повідомляють, що саме Шойгу познайомив Путіна з шаманськими практиками та світом окультизму.

"Що шамани вимагають для Шойгу, невідомо", – повідомляє Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Відомо, що Шойгу родом з віддаленого гірського сибірського регіону Тува, де віра в ці ритуали залишається дуже сильною.

Також дехто вважає, що шамани мають доступ до світу духів та вплив на нього через ритуали, транс, видіння та цілющі практики.

Нагадаємо, що "диверсанти" нібито встановили камери на Троєкуровському кладовищі, де поховані батьки Сергія Шойгу, колишнього міністра оборони РФ, а тепер секретаря Ради Безпеки РФ.

А після того, як Сергій Шойгу перестав бути російським міністром, багато генералів ЗС РФ, які служили під його керівництвом, опинилися під слідством.

Зокрема, у колишнього заступника міністра Шойгу Тимура Іванова знайшли майна на суму понад 1,2 млрд рублів. Це колекція дорогих машин і навіть "особняк Булгакова" в центрі Москви.