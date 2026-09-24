Крики, барабаны и дым: соседи Шойгу жалуются на странные ритуалы в его поместье

Близкий соратник российского диктатора Владимира Путина и председатель Совета безопасности Кремля Сергей Шойгу проводит странные шаманские ритуалы в своей роскошной московской квартире, чем сильно раздражает соседей.

Бывший министр обороны России долгое время считался одним из ближайших доверенных лиц Путина, они даже часто вместе отдыхали в Сибири. Но после сообщения о ссоре между ними распространились слухи, что Шойгу погрузился в странный мир шаманских ритуалов, пишет Daily Star.

Владимир Путин и Сергей Шойгу Фото: Скриншот

Стало известно, что соседи жалуются на жуткие происшествия, происходящие в доме 71-летнего Шойгу. Люди, живущие по соседству с Шойгу, заметили странные вещи, происходящие в его роскошном доме в районе Рублевки.

Один из них рассказал о "громком шуме", "криках", "густом, едком дыме".

"Кто-то даже пытался вежливо спросить, что происходит, но никаких объяснений не последовало. От персонала стало известно, что туда привезли нескольких шаманов, которые живут там и ранним утром проводят ритуалы с барабанами и другими предметами. И в процессе они сжигают какие-то ароматные растения. Никто не знает, как долго это продлится", — рассказывают соседи.

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Также сообщается, что именно Шойгу познакомил Путина с шаманскими практиками и миром оккультизма.

"Что шаманы требуют для Шойгу, неизвестно", — сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Известно, что Шойгу родом из отдаленного горного сибирского региона Тува, где вера в эти ритуалы по-прежнему очень сильна.

Кроме того, некоторые считают, что шаманы обладают доступом к миру духов и могут влиять на него посредством ритуалов, транса, видений и целительных практик.

Напомним, что "диверсанты" якобы установили камеры на Троекуровском кладбище, где похоронены родители Сергея Шойгу, бывшего министра обороны РФ, а ныне секретаря Совета безопасности РФ.

А после того, как Сергей Шойгу перестал быть российским министром, многие генералы ВС РФ, служившие под его руководством, оказались под следствием.

В частности, у бывшего заместителя министра Шойгу Тимура Иванова обнаружили имущество на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Это коллекция дорогих автомобилей и даже "особняк Булгакова" в центре Москвы.