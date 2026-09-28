Сонний Трамп: Венс зізнався, чому президент США постійно засинає на людях

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував, чому Дональд Трамп постійно засинає на публіці, адже ці інциденти викликають чимало питань щодо здоров'я американського лідера.

Віцепрезидент США пояснив, що 80-річний Дональд Трамп просто працює після півночі та телефонує членам уряду у будь-який час доби, пише Daily Star.

Після того, як Трамп викликав широке занепокоєння через свою схильність засинати під час публічних подій, Венс змушений був коментувати цю ситуацію. Зокрема, політик виступив у подкасті All In, де обговорював різні теми, в тому числі й здоров'я Трампа.

Венс сказав, що Трамп часто працює після півночі, навіть телефонуючи членам уряду рано-вранці та запитуючи: "Ви не спите?".

"Скотт Бессент завжди жартує, що він дзвонить нам о 2:30 ночі та питає: "Ти вже вставав?" А ми відповідаємо: ні, сер, я не вставав, але зараз встаю! Він працює цілодобово", — розповів Венс.

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Відомо, що Трамп став найстаршою людиною у США, яку коли-небудь обирали президентом. Відтак, його постійно оточують чутки щодо здоров'я.

Нещодавно під час подій 11 вересня Трамп нібито кілька разів заснув, і його бачили згорбленим у кріслі із заплющеними очима та опущеною головою. Проте у Білому домі ці твердження заперечили.

Також у соцмережі стрімко набирало популярності курйозна теорія про те, як президента США будять, коли він раптово засинає на публіці. На одному із відео помітили, що поруч з Трампом стоїть жінка, яка нібито натискає приховану кнопку, щоб його розбудити під час виступу.

Крім того, колишній лікар Білого дому заявив про очевидне погіршення стану Дональд Трампа. Джонатан Райнер, який раніше працював кардіологом у віцепрезидента Діка Чейні, заявив, що американська громадськість "заслуговує на відповіді"