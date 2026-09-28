Сонный Трамп: Венс признался, почему президент США постоянно засыпает на публике

Вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал, почему Дональд Трамп постоянно засыпает на публике, ведь эти инциденты вызывают немало вопросов относительно здоровья американского лидера.

Вице-президент США пояснил, что 80-летний Дональд Трамп просто работает после полуночи и звонит членам правительства в любое время суток, пишет Daily Star.

После того как Трамп вызвал широкую озабоченность своей склонностью засыпать во время публичных мероприятий, Венс был вынужден прокомментировать эту ситуацию. В частности, политик выступил в подкасте All In, где обсуждал различные темы, в том числе и здоровье Трампа.

Венс сказал, что Трамп часто работает после полуночи, даже звонит членам правительства ранним утром и спрашивает: "Вы не спите?".

"Скотт Бессент всегда шутит, что звонит нам в 2:30 ночи и спрашивает: „Ты уже встал?“ А мы отвечаем: „Нет, сэр, я не вставал, но сейчас встаю! Он работает круглосуточно", — рассказал Венс.

Видео дня

Известно, что Трамп стал самым пожилым человеком в США, которого когда-либо избирали президентом. Поэтому вокруг него постоянно ходят слухи о его здоровье.

Недавно, во время событий 11 сентября, Трамп якобы несколько раз заснул, и его видели сгорбленным в кресле с закрытыми глазами и опущенной головой. Однако в Белом доме эти утверждения опровергли.

Кроме того, в соцсетях стремительно набирала популярность курьезная теория о том, как будят президента США, когда он внезапно засыпает на публике. На одном из видео заметили, что рядом с Трампом стоит женщина, которая якобы нажимает скрытую кнопку, чтобы разбудить его во время выступления.

Кроме того, бывший врач Белого дома заявил об очевидном ухудшении состояния Дональда Трампа. Джонатан Райнер, ранее работавший кардиологом у вице-президента Дика Чейни, заявил, что американская общественность "заслуживает ответов"