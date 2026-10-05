Захищається від ШІ: Мелоні реєструє свій голос як торгову марку

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні подала заявку до Європейського відомства з інтелектуальної власності, щоб зареєструвати свій голос, щоб захистити себе від діпфейків, створених штучним інтелектом.

До своєї заяви політик додала чотирисекундний аудіозапис, де вона повторює фразу Io sono Giorgia Meloni, що означає "Я — Джорджа Мелоні", пише AP News.

Цю заявку, про яку вперше повідомила італійська газета La Repubblica, підтвердив ЗМІ італійський чиновник на умовах анонімності.

Повідомляється, що на цей крок Мелоні пішла на фоні того, що політики, публічні люди та громадські діячі стикаються зі стрімким поширенням контенту, що створений з допомогою штучного інтелекту, де переконливо відтворюються їх голоси та зображення.

Записана фраза Мелоні стала відомою у 2019 році.

"Я Джорджія, я жінка, я мати, я італійка, я християнка", — заявила вона тоді на мітингу.

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Слоган став відомим в Італії та надихнув на створення вірусного танцювального реміксу. "Io sono Giorgia" такою ж була назва її автобіографічної книги, що вийшла у 2021 році.

Фейкові зображення політикині неодноразово поширювалися в інтернеті останніми роками, іноді їх видавали за справжні. Серед них було підроблене фото, де вона сидить на ліжку в спідній білизні.

Після цього Мелоні заявила, що діпфейки можуть "обманювати, маніпулювати та завдавати шкоди будь-кому", і закликав користувачів перевіряти контент, перш ніж поширювати його.

"Я можу захистити себе, але багато інших не можуть", — сказала вона у травні після того, як в інтернеті з’явилися її фейкові фотографії.

Натомість італійські ЗМІ повідомляють, що навіть якщо заявку Мелоні буде схвалено, торгова марка не запобігатиме автоматичному поширенню імітації її голосу, створеним штучним інтелектом. Але вона може стати додатковим правовим інструментом проти несанкціонованого використання.

Нагадаємо, що 49-річна Джорджа Мелоні стала першою в історії жінкою на посаді голови Ради міністрів Італії. Цей пост вона займає з 2022 року і до сьогодні. Після того, як Мелоні стала прем'єр-міністеркою Італії, зросла й увага до її особистого життя.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні "благала" його сфотографуватися з нею під час саміту G7: реакції жінки довго чекати не довелося.