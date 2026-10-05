Защищается от ИИ: Мелони регистрирует свой голос как торговую марку

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подала заявку в Европейское ведомство по интеллектуальной собственности на регистрацию своего голоса, чтобы защитить себя от дипфейков, созданных искусственным интеллектом.

К своему заявлению политик приложила четырёхсекундную аудиозапись, на которой она повторяет фразу "Io sono Giorgia Meloni", что означает "Я — Джорджия Мелони", пишет AP News.

Об этой заявке, о которой впервые сообщила итальянская газета La Repubblica, СМИ подтвердил итальянский чиновник на условиях анонимности.

Сообщается, что Мелони пошла на этот шаг на фоне того, что политики, публичные личности и общественные деятели сталкиваются с стремительным распространением контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, в котором убедительно воспроизводятся их голоса и изображения.

Записанная фраза Мелони стала известной в 2019 году.

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"Я Джорджия, я женщина, я мать, я итальянка, я христианка", — заявила она тогда на митинге.

Этот слоган стал известен в Италии и послужил вдохновением для создания вирусного танцевального ремикса. "Io sono Giorgia" — так же называлась её автобиографическая книга, вышедшая в 2021 году.

Фальшивые изображения политика не раз распространялись в интернете в последние годы, иногда их выдавали за настоящие. Среди них была поддельная фотография, на которой она сидит на кровати в нижнем белье.

После этого Мелони заявила, что дипфейки могут "обманывать, манипулировать и наносить вред кому угодно", и призвала пользователей проверять контент, прежде чем распространять его.

"Я могу защитить себя, но многие другие не могут", — сказала она в мае после того, как в интернете появились поддельные фотографии с её изображением.

В то же время итальянские СМИ сообщают, что даже если заявка Мелони будет одобрена, торговая марка не предотвратит автоматическое распространение имитации её голоса, созданной искусственным интеллектом. Однако она может стать дополнительным правовым инструментом против несанкционированного использования.

Напомним, что 49-летняя Джорджа Мелони стала первой в истории женщиной на посту председателя Совета министров Италии. Эту должность она занимает с 2022 года по настоящее время. После того как Мелони стала премьер-министром Италии, возросло и внимание к её личной жизни.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Джорджия Мелони "умоляла" его сфотографироваться с ней во время саммита G7: долго ждать реакции женщины не пришлось.