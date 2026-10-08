Хотіла продати квартиру, яку їм подарувала: інфлюенсерку вбили родичі колишнього чоловіка

Інфлюенсерку та модель Еббі Чой вбили колишні родичі після спроби продати розкішну квартиру за понад 7,5 мільйона доларів, яку вона їм купила.

28-річну жінку жорстоко вбили, а тіло порубали на частини її свекри, пише Daily Star.

Інфлюенсерка Еббі Чой фінансувала екстравагантний спосіб життя родини свого колишнього чоловіка, незважаючи на розлучення пари.

Її колишній 31-річний чоловік Алекс Квонг, разом з його батьком, поліцейським у відставці Квонг Кау, 68 років, та братом Ентоні у Гонконзі перебувають під арештом за звинуваченням у її вбивстві.

Поліція знайшла останки матері чотирьох дітей у передмісті в лютому 2023 року. Повідомляється, що її ноги були заховані в холодильнику, а інші частини тіла знайшли у величезній каструлі овочевого супу на плиті.

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Стосунки жінки з колишніми родичами зруйнувалися, коли Еббі спробувала продати квартиру, яку вона придбала на ім'я свого колишнього тестя, щоб уникнути сплати збору. Вона планувала перевезти їх ближче до школи своїх дітей, що викликало жахливі погрози смертю.

Розбита горем мати Еббі, Ченг Інь-фа, заявила у суді, що родина чоловіка "навіть не купила банки дитячого молока для своїх онуків" і не пригостила їх обідом.

Еббі Чой купила колишнім родичам квартиру за $7,5 млн Фото: Скриншот

Прокурори заявили, що обвинувачений вирушив на шопінг у пошуках жахливих інструментів, зокрема м'ясорубки, лише за кілька днів до зникнення блогерки.

Еббі зникла 21 лютого 2023 року, вона сіла в машину, якою керував її колишній зять, якого вона найняла своїм особистим шофером. А її колишній чоловік нібито чекав на задньому сидінні, озброєний молотком.

Пізніше сусіди повідомили, що чули жахливий свист електричної бензопили, що доносився з будинку на першому поверсі, а потім неприємний запах.

На суді стало відомо, що Еббі мала двох дітей від колишнього чоловіка після знайомства з ним у школі, а також ще двох від ресторатора Кріса Тама Фонг-чуна.

Незважаючи на те, що пара розлучилася, вона продовжувала фінансувати сім'ю свого колишнього чоловіка, купуючи їм іншу нерухомість та розкішні подарунки.

На суді Алекс та Ентоні Квонг визнали, що перешкодили законному похованню тіла, але всі троє чоловіків заперечують убивство. Судовий розгляд триває.

Нагадаємо, що інфлюенсерка Сінді Тамес з Мексики опублікувала в соціальних мережах відеоролик про свою "погану сторону", а після цього її знайшли мертвою разом з її партнером та трьома дітьми.

Також 23-річна інфлюенсерка з Бразилії Габріела Кардозу загадково зникла на початку вересня. Машину її мами знайшли захованою в порожньому будинку, а поліція заявила, що серед можливих версій розглядають вбивство.