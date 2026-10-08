Хотела продать квартиру, которую им подарила: инфлюенсершу убили родственники бывшего мужа

Инфлюенсершу и модель Эбби Чой убили бывшие родственники после попытки продать роскошную квартиру за более чем 7,5 миллиона долларов, которую она купила для них.

28-летнюю женщину жестоко убили, а тело порубили на части её свекры, пишет Daily Star.

Инфлюенсер Эбби Чой финансировала экстравагантный образ жизни семьи своего бывшего мужа, несмотря на развод пары.

Ее бывший 31-летний муж Алекс Квонг, а также его отец, отставной полицейский Квонг Кау (68 лет), и брат Энтони находятся в Гонконге под арестом по обвинению в ее убийстве.

В феврале 2023 года полиция обнаружила останки матери четверых детей в пригороде. Сообщается, что её ноги были спрятаны в холодильнике, а остальные части тела нашли в огромной кастрюле с овощным супом на плите.

Отношения женщины с бывшими родственниками испортились, когда Эбби попыталась продать квартиру, которую она приобрела на имя своего бывшего тестя, чтобы избежать уплаты сбора. Она планировала перевезти их поближе к школе своих детей, что вызвало ужасающие угрозы смертью.

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Обезумевшая от горя мать Эбби, Чэн Инь-фа, заявила в суде, что семья мужа "даже не купила банок детского молока для своих внуков" и не накормила их обедом.

Эбби Чой купила бывшим родственникам квартиру за 7,5 млн долларов Фото: Скриншот

Прокуроры заявили, что обвиняемый отправился за покупками в поисках ужасающих инструментов, в частности мясорубки, всего за несколько дней до исчезновения блогерши.

Эбби исчезла 21 февраля 2023 года: она села в машину, за рулём которой сидел её бывший зять, которого она наняла в качестве личного шофера. А её бывший муж, как утверждается, ждал на заднем сиденье, вооружённый молотком.

Позже соседи сообщили, что слышали ужасный свист электрической бензопилы, доносившийся из дома на первом этаже, а затем неприятный запах.

На суде выяснилось, что у Эбби было двое детей от бывшего мужа, с которым она познакомилась в школе, а также ещё двое от ресторатора Криса Тама Фонг-чуна.

Несмотря на то, что пара рассталась, она продолжала содержать семью своего бывшего мужа, покупая им новую недвижимость и роскошные подарки.

В суде Алекс и Энтони Квонг признали, что воспрепятствовали законному захоронению тела, но все трое мужчин отрицают убийство. Судебное разбирательство продолжается.

Напомним, что инфлюенсер Синди Тамес из Мексики опубликовала в социальных сетях видеоролик о своей "плохой стороне", а после этого её нашли мёртвой вместе с её партнёром и тремя детьми.

Кроме того, 23-летняя инфлюенсерша из Бразилии Габриэла Кардозу таинственно исчезла в начале сентября. Машину её матери нашли спрятанной в пустом доме, а полиция заявила, что среди возможных версий рассматривает версию об убийстве.