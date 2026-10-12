Пішов за покупками: чоловік повернувся додому, а його будинок знесли бульдозером

У Британії 79-річний чоловік жив відокремлено й не користувавався навіть електромережею.

Одного разу він вийшов з дому за покупками, а коли повернувся побачив, що його будинку вже немає, бо його знесли бульдозером, повідомляє Female First.

Повідомляється, що британець на ім'я Боб Твейтс з 1991 року живе біля струмка Броднес-Крік на півострові Свонскоб у графстві Кент. Він поселився там після розпаду шлюбу й вів повністю автономний спосіб життя, не користуючись електромережею.

У травні 2026 року він поїхав за покупками, а коли повернувся додому, то побачив на місці його будинку порожнє місце. Адже житло чоловіка знесли разом з усім майном і навіть прахом його сина.

Як виявилося, цю земельну ділянку придбала компанія Land Logical. У компанії стверджували, що чоловік не мав права проживати там.

Видео дня

Натомість Боб Твейтс наполягає, що багаторічне проживання на цій території дає йому певні права на ділянку. Зокрема, юристи чоловіка стверджують, що забудовник мав би домагатися виселення їхнього клієнта через суд, а не зносити житло самостійно.

Тож суд у Дартфорді розглядає заяву про тимчасове повернення чоловіка на ділянку. Розгляд справи відклали до 15 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, що у Британії чоловік зніс половину напіввідокремленого будинку, а потім продав землю та виїхав за кордон. Британець звинуватив у всьому міську раду та сусідку. Натомість його сусідка через стіну заявляє про серйозні пошкодження своєї частини будинку.

Також у британському місті Мідлсбро стався незвичний інцидент. Чоловік на ім'я Натан Б вночі викрав величезний трактор і протаранив будинок Люка Л. А все через те, що власник будинку був його заклятим ворогом, а також осквернив могилу родичів Натана.