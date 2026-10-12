Пошел за покупками: мужчина вернулся домой, а его дом снесли бульдозером

В Великобритании 79-летний мужчина жил в уединении и не пользовался даже электричеством.

Однажды он вышел из дома за покупками, а когда вернулся, увидел, что его дома уже нет, потому что его снесли бульдозером, сообщает Female First.

Сообщается, что британец по имени Боб Твейтс с 1991 года живёт у ручья Броднес-Крик на полуострове Свонскоб в графстве Кент. Он поселился там после развода и вел полностью автономный образ жизни, не пользуясь электросетью.

В мае 2026 года он отправился за покупками, а когда вернулся домой, то увидел на месте своего дома пустое место. Ведь дом мужчины снесли вместе со всем имуществом и даже прахом его сына.

Как оказалось, этот земельный участок приобрела компания Land Logical. В компании утверждали, что мужчина не имел права проживать там.

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В свою очередь Боб Твейтс настаивает, что многолетнее проживание на этой территории дает ему определенные права на участок. В частности, юристы мужчины утверждают, что застройщик должен был добиваться выселения их клиента через суд, а не сносить жилье самостоятельно.

Поэтому суд в Дартфорде рассматривает ходатайство о временном возвращении мужчины на участок. Рассмотрение дела отложено до 15 октября 2026 года.

Напомним, что в Великобритании мужчина снес половину сдвоенного дома, а затем продал землю и уехал за границу. Британец обвинил во всём городской совет и соседку. В свою очередь, его соседка за стеной заявляет о серьёзных повреждениях своей части дома.

Кроме того, в британском городе Мидлсбро произошел необычный инцидент. Мужчина по имени Натан Б. ночью угнал огромный трактор и протаранил дом Люка Л. А всё из-за того, что владелец дома был его заклятым врагом, а также осквернил могилу родственников Натана.