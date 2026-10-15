Спершу €10, а за кілька днів €120 млн: як 35-річний німець зірвав рекордний джекпот

Гравець з Німеччини зірвав рекордний джекпот Eurojackpot у 120 мільйонів євро, вгадавши всі 7 чисел. Найцікавіше, що ті самі числа за кілька днів до цього принесли йому лише 10 євро.

35-річний житель Німеччини став мультимільйонером за один вечір, вигравши 120 млн євро в Eurojackpot. 13 жовтня він забрав увесь головний приз європейської лотереї, який накопичувався кілька тижнів і сягнув максимальної суми. Про виграш повідомив німецький оператор лотереї WestLotto 14 жовтня 2026 року.

За даними організаторів, переможцем розіграшу, який відбувся у вівторок, 13 жовтня 2026 року, став 35-річний житель округу Меттманн у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Цей регіон розташований неподалік Дюссельдорфа. Переможний квиток чоловік придбав через онлайн-платформу LOTTO24.

Чоловік є клієнтом LOTTO24 із 2020 року. За інформацією оператора, спочатку він узагалі не планував брати участь у розіграші, але зрештою змінив рішення. За квиток він заплатив 36,80 євро і став єдиним учасником, який безпомилково вгадав усі сім необхідних чисел.

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До речі, особливість цієї історії в тому, що переможець використав ті самі числа, які кількома днями раніше вже принесли йому невеликий виграш. Тоді він отримав 10 євро, а цього разу став власником 120 млн євро.

Щаслива комбінація та перші реакції

Для перемоги в Eurojackpot потрібно вгадати п’ять чисел із 50 та два додаткові числа з 12. Імовірність правильно передбачити всю комбінацію становить приблизно 1 до 140 млн.

Цього разу 35-річний житель Німеччини безпомилково вгадав усі сім необхідних чисел: основні числа 11, 17, 20, 22, 35 та додаткові "єврочисла" 4 і 8.

Речник німецького оператора Lotto24 Доріан Фройденрайх підкреслив рідкісність цієї події для компанії та самого гравця.

"Такі виграші є абсолютно винятковим моментом і для нас, і для переможця. Ми раді за нашого клієнта й пишаємося тим, що черговий великий джекпот дістався гравцеві LOTTO24", — зазначив Доріан Фройденрайх.

Хто ще виграв великі суми в Eurojackpot

Головний приз був не єдиним значним виграшем у цьому розіграші. Так, окрім головного переможця, великі виграші отримали й інші учасники розіграшу:

Друга призова категорія: семеро гравців із Німеччини, Данії, Фінляндії, Норвегії, Польщі та Швеції вгадали майже всі числа та отримають по 3 мільйони євро кожен.

семеро гравців із Німеччини, Данії, Фінляндії, Норвегії, Польщі та Швеції вгадали майже всі числа та отримають по 3 мільйони євро кожен. Третя призова категорія: ще 15 гравців правильно вгадали всі п’ять основних чисел, але не вгадали жодного додаткового. Їхній виграш становить приблизно 121,6 тис. євро на кожного.

Загалом у розіграші 13 жовтня виграшними стали понад 1,4 млн квитків у різних призових категоріях. Загальна сума виплат за всіма категоріями перевищила 158 млн євро.

Статистика та правила отримання призів

Максимальний джекпот Eurojackpot у розмірі 120 мільйонів євро випадає вкрай рідко через складність комбінації. У Німеччині таку суму раніше двічі вигравали протягом 2025 року, а також по одному разу у 2022 та 2023 роках.

Організатори нагадують, що для отримання грошей переможці мають суворо дотримуватися термінів подачі заявок. Наприклад, у Великій Британії зафіксовано випадок, коли гравець втратив приз у розмірі майже 300 мільйонів гривень, оскільки не звернувся за виграшем протягом встановлених 180 днів.

Нагадаємо, житель американського штату Джорджія Енджел Наваррете виграв 2 млн доларів у лотерею, витративши на щасливий квиток лише 20 доларів. Чоловік не приховував емоцій від несподіваного багатства та розділив радісну новину з родиною, яка також любить грати в лотерею на вихідних.

Також Фокус писав, що харків'янка Ельвіра, яка зараз живе у Нідерландах, розповіла про свій досвід участі в лотереї. Дівчина подала заявку на спеціальному сайті й нещодавно отримала листа про виграш.