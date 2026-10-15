Сначала 10 евро, а через несколько дней 120 млн евро: как 35-летний немец сорвал рекордный джекпот

Игрок из Германии сорвал рекордный джекпот Eurojackpot в размере 120 миллионов евро, угадав все 7 чисел. Самое интересное, что те же самые числа за несколько дней до этого принесли ему всего 10 евро.

35-летний житель Германии стал мультимиллионером за один вечер, выиграв 120 млн евро в Eurojackpot. 13 октября он забрал весь главный приз европейской лотереи, который накапливался несколько недель и достиг максимальной суммы. О выигрыше сообщил немецкий оператор лотереи WestLotto 14 октября 2026 года.

По данным организаторов, победителем розыгрыша, состоявшегося во вторник, 13 октября 2026 года, стал 35-летний житель округа Меттманн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Этот регион расположен недалеко от Дюссельдорфа. Победный билет мужчина приобрел через онлайн-платформу LOTTO24.

Мужчина является клиентом LOTTO24 с 2020 года. По информации оператора, сначала он вообще не планировал участвовать в розыгрыше, но в итоге передумал. За билет он заплатил 36,80 евро и стал единственным участником, который безошибочно угадал все семь необходимых чисел.

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Кстати, особенность этой истории в том, что победитель использовал те же самые числа, которые несколькими днями ранее уже принесли ему небольшой выигрыш. Тогда он получил 10 евро, а на этот раз стал обладателем 120 млн евро.

Удачное сочетание и первые отзывы

Чтобы выиграть в Eurojackpot, нужно угадать пять чисел из 50 и два дополнительных числа из 12. Вероятность правильно угадать всю комбинацию составляет примерно 1 к 140 млн.

На этот раз 35-летний житель Германии безошибочно угадал все семь необходимых чисел: основные числа 11, 17, 20, 22, 35 и дополнительные "еврочисла" 4 и 8.

Пресс-секретарь немецкого оператора Lotto24 Дориан Фройденрайх подчеркнул, что такое событие является редким как для компании, так и для самого игрока.

"Такие выигрыши — это совершенно исключительное событие как для нас, так и для победителя. Мы рады за нашего клиента и гордимся тем, что очередной крупный джекпот достался игроку LOTTO24", — отметил Дориан Фройденрайх.

Кто ещё выиграл крупные суммы в Eurojackpot

Главный приз был не единственным крупным выигрышем в этом розыгрыше. Так, помимо главного победителя, крупные выигрыши получили и другие участники розыгрыша:

Вторая призовая категория: семь игроков из Германии, Дании, Финляндии, Норвегии, Польши и Швеции угадали почти все числа и получат по 3 миллиона евро каждый.

семь игроков из Германии, Дании, Финляндии, Норвегии, Польши и Швеции угадали почти все числа и получат по 3 миллиона евро каждый. Третья призовая категория: ещё 15 игроков правильно угадали все пять основных чисел, но не угадали ни одного дополнительного. Их выигрыш составляет примерно 121,6 тыс. евро на каждого.

Всего в розыгрыше 13 октября выиграли более 1,4 млн билетов в различных призовых категориях. Общая сумма выплат по всем категориям превысила 158 млн евро.

Статистика и правила получения призов

Максимальный джекпот Eurojackpot в размере 120 миллионов евро выпадает крайне редко из-за сложности комбинации. В Германии такую сумму ранее дважды выигрывали в течение 2025 года, а также по одному разу в 2022 и 2023 годах.

Организаторы напоминают, что для получения денег победители должны строго соблюдать сроки подачи заявок. Например, в Великобритании зафиксирован случай, когда игрок лишился приза в размере почти 300 миллионов гривен, поскольку не обратился за выигрышем в течение установленных 180 дней.

Напомним, житель американского штата Джорджия Энджел Наваррете выиграл 2 млн долларов в лотерею, потратив на счастливый билет всего 20 долларов. Мужчина не скрывал эмоций от неожиданного богатства и поделился радостной новостью с семьёй, которая также любит играть в лотерею по выходным.

Кроме того, "Фокус" писал, что харьковчанка Эльвира, которая сейчас живет в Нидерландах, рассказала о своем опыте участия в лотерее. Девушка подала заявку на специальном сайте и недавно получила письмо о выигрыше.