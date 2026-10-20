Пасажир розплатився за проїзд в автобусі 2000-річною монетою: таємницю розкрили через 70 років

У місті Лідс пасажир замість пенні розплатився за проїзд в автобусі монетою, що була викарбувана понад дві тисячі років тому.

Незвичайну монету помітив колишній головний касир транспортної компанії Leeds City Transport Джеймс Едвардс, пише Daily Galaxy.

Вкінці зміни він перераховував виручку від продажу квитків і відкладав в сторону монети, які не підходили як платіжний засіб. Деякі монети чоловік забирав додому для свого маленького онука Пітера. Монети зберігалися як пам'ятні речі в дерев'яній скрині, де вони пролежали приблизно сім десятиліть. А Пітеру Едвардсу сьогодні 77 років.

Але одна з монет, що були у колекції Пітера, інтригувала його найбільше. Але потім, працюючи з Музеями та галереями Лідса, він дослідив її разом з іншими науковцями. Разом дослідники простежили походження монети до карфагенського поселення в місті Кадіс, на іспанському узбережжі.

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Дизайн таємничої монети, що привертав увагу Пітера з дитинства, дав експертам підказки. На одній стороні зображено бога Мелькарта в головному уборі з левової шкіри, який зазвичай асоціюється з грецьким богом Гераклом. Експерти з'ясували, що монети в грецькому стилі були поширені у фінікійській культурі. Ними активно користувалися саме торговці уздовж узбережжя Середземного моря. Відтак, її викарбували в I столітті до нашої ери.

Але тільки одна таємниця залишилася не розкритою. Як стародавня іспанська монета потрапила до пасажира британського автобуса. Едвардс припустив, що її міг привезти додому один із військовослужбовців після Другої світової війни. Але підтвердити цю версію поки що не вдалося.

"Це було незабаром після війни, тому я гадаю, що солдати повернулися з монетами з країн, куди їх відправляли", — сказав він.

Натоміст у музеї Лідса, назвали цей стародавній артефакт "фантастичним" доповненням до колекції музею.

Нагадаємо, що у Цюриху відбудеться унікальний аукціон, на якому буде виставлено одну з найдорожчих колекцій золотих монет у світі — Traveller. Центральним лотом стане рідкісний дукат Фердинанда III Габсбурга, який може стати найдорожчою європейською золотою монетою усіх часів.

Також на британському аукціоні продали рідкісну монету, вартість якої сягнула 4,7 тисячі фунтів стерлінгів (близько 251 тис. грн). Артефакт датується періодом значних політичних потрясінь у Римській імперії.